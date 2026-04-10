Город, который россияне превратили в город-призрак: морпехи показали Олешки

На видео – пустые улицы, дома, вокруг – разрушения.

Российские оккупанты превратили Олешки Херсонской области в город-призрак. Об этом сообщает в Facebook 34-я отдельная бригада морской пехоты.

При этом морпехи продемонстрировали видео, снятое с воздуха, на котором видны частично разрушенные обстрелами многоэтажные дома. Заметно, что на улицах не видно ни одного человека.

В подписи к видео сказано, что в фильме "Интерстеллар" герой летит через космос, чтобы спасти будущее человечества.

"Музыка Ханса Зиммера передает неизбежность и страх перед катастрофой. Но это – кино. Олешки – реальность. Город, который россияне превратили в призрак. И здесь уже никто не перепишет сценарий", – отмечают в бригаде.

Олешки под российской оккупацией

Как сообщал УНИАН, в 2023 году российские оккупационные власти не смогли эвакуировать жителей оккупированных Олешек, которые оказались под водой из-за подрыва Россией Каховской ГЭС. Многие люди тогда спасались на крышах домов.

Тогда речь шла о случае, когда россияне отобрали лодку у волонтеров, которые собирали людей с крыш, и прямо на этой лодке мародеры вывозили имущество из двухэтажных домов.

Россияне взорвали плотину Каховской ГЭС в ночь на 6 июня 2023 года. По информации разведки, операция была заранее спланирована страной-агрессором, однако захватчики действовали хаотично: затопили даже собственные позиции и технику.

Вас также могут заинтересовать новости: