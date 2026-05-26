26 мая - насыщенный день календаря со множеством уникальных украинских обычаев. Также важной эта дата будет для верующих, поэтому им стоит ознакомиться с тем, какой сегодня церковный праздник. Несколько занимательных торжеств на эту дату выпадает в мире.

Какой сегодня праздник в Украине

Для нашей страны сегодняшняя дата сама по себе ничем не примечательна. Для нас это будет обыкновенный будний вторник, поскольку никакой праздник сегодня в Украине не отмечается. Однако у даты немало народных обычаев, о которых мы расскажем далее. Также 26 мая наступает годовщина важного исторического события - 378 лет назад состоялось сражение у города Корсунь, где армия Богдана Хмельницкого разгромила войска Речи Посполитой.

Какой сегодня праздник в мире

На планете проводится необычная акция - Международный день рыжих, объединяющий обладателей самого редкого в мире оттенка шевелюры. В честь него проводятся особенные фестивали и концерты, которые посещают рыжие люди.

Есть и другие всемирные праздники сегодня - День Дракулы, День танца линди-хоп, День бумажного самолетика и День черничного чизкейка.

Какой сегодня праздник церковный

Украинские православные чествуют в это число по новому стилю учеников Христа по имени Карп и Алфей. У первого из них верующие просят совета насчет воспитания детей и примирения с родными.

Ранее православные верующие придерживались староцерковного стиля, что отстает на тринадцать дней от современного. В нем праздник 26 мая посвящался памяти мученика Макария Каневского. Его мощам в Черкассах молятся об излечении тяжелых болезней.

Какой сегодня праздник в народе

В давние времена синоптиков не существовало. В предсказании погоды давним людям помогали приметы, которые призывают обратить внимание на поведение животных:

ласточки и стрижи низко опускаются - к дождю;

если рыба выпрыгивает из воды, то близится похолодание;

много комаров появилось - к отличному урожаю ягод в этом году;

утреннее пение кукушки предвещает жару.

Наши предки 26 мая чистили печь от гари, убирались в хлеву и заканчивали посадку овощей на огороде. Однако особенно удачным праздник сегодня считается для рыбной ловли. Народные верования говорят, что в этот день карпы сами прыгают на крючок, поэтому рыбаку утром обязательно стоит сходить на промысел.

Что нельзя делать сегодня

Согласно суевериям, 26 мая рыбакам не стоит есть блюда из рыбы, а также хвастаться уловом, иначе в будущем клевать не будет. Не подходит сегодня праздник для обрезания и пересадки растений. Также не стоит спать днем, поскольку может ухудшиться самочувствие.

