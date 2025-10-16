В результате удара двумя ракетами есть раненые и погибшие.

Россияне нанесли новый удар по одному из учебных полигонов ВСУ. Несмотря на принятие мер безопасности, потерь избежать не удалось. На месте удара работают экстренные службы. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" в социальной сети Facebook.

Отмечается, что сегодня утром во время массированной комбинированной атаки по Украине российские захватчики ударили двумя баллистическими ракетами по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Это подразделение располагается в тыловой и относительно спокойной части нашей страны.

"Из-за вражеского попадания, несмотря на оповещение, перемещение в укрытие и другие принятые меры безопасности, полностью избежать потерь не удалось. На месте работают соответствующие экстренные службы", - говорится в сообщении.

В связи с этим, раненым оперативно оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Кроме того, в ближайшее время военнослужащие подразделения будут иметь возможность связаться со своими близкими.

Решением Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины по данному факту Военная служба правопорядка проводит служебное расследование.

"Выражаем искренние соболезнования семьям и близким погибших", - говорится в сообщении.

Российские удары по полигонам

Как сообщал УНИАН, в этом году российские захватчики усилили удары по военным полигонам в Украине.

В частности, 29 июля, российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ.

22 июня оккупанты нанесли удар по тренировочному полигону одной из механизированных бригад Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

