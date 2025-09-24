Нардеп перечислил, какие факторы приводят к потерям во время российских атак.

В среду, 24 сентября, российские оккупанты нанесли ракетный удар по одному из учебных центров ВСУ. Наличие жертв может свидетельствовать о "недостаточном укрытии", в котором должны были бы находиться новобранцы. Такое мнение в эфире Radio NV высказал Роман Костенко - народный депутат, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

"Я так понимаю, что возможно недостаточное было укрытие, что есть действительно жертвы. Но нюансов, сколько жертв или как там реально происходили события, пока сказать не могу. Я так понимаю, там сейчас идут расследования, и в комитете пока такой информации стопроцентной нет", - сказал Костенко.

Он добавил, что во время российских атак на учебные центры есть жертвы в том числе из-за человеческого фактора.

Видео дня

"Есть такие командиры, которые игнорируют тревогу. Есть командиры, которые игнорируют то, что там летательные аппараты врага находятся. Есть те, которые не имеют просто возможности - это так уже о ресурсах - не имеют возможности сбить те летательные аппараты. Где-то была халатность - мы рассматривали удары по одному из полигонов, когда дважды прилетело, была халатность средств ПВО. Их облетал "Орлан", а они маскировались и не наносили удары. Потом начинали разматывать, кто должен был дать команду, и там уже наказывали какого-то там начальника ПВО. Потому что он там не дал команды на сбитие", - добавил Костенко.

Удар РФ по полигону: что известно

Ранее сегодня о российской атаке по учебному центру ВСУ сообщили в пресс-службе Сухопутных войск Украины. Отмечается, что удар был комбинированный, в частности оккупанты использовали баллистику.

Также в Сухопутных войсках рассказали, что несмотря на принятые меры, есть потери среди личного состава. Сейчас всем раненым оказывается оперативная медицинская помощь.

Вас также могут заинтересовать новости: