Перехвачено 14 баллистических ракет: Игнат рассказал об особенности атаки РФ

После каждого обстрела противник делает выводы и пытается что-то изменить в своей тактике во время следующего удара.

Во время массированной атаки, которую армия РФ сегодня, 20 января, осуществила по Украине, удалось перехватить 14 ракет, летевших по баллистической траектории, и много дронов. Но, как сказал в эфире телемарафона начальник управления коммуникации командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, 100-процентное сбивание всех средств поражения невозможно.

По его словам, после каждого обстрела противник делает для себя определенные выводы и соответствующим образом пытается что-то изменить в своей тактике во время следующего удара. В частности, враг стремится уничтожить определенные Кремлем энергетические объекты Украины. При этом, по его словам, зимние российские атаки отличаются большим количеством баллистических ракет. Этот вид вооружения, добавил военный, враг применяет на юге, востоке Украины, а также по Киеву.

"Сегодня мы видели 18 ракет, которые летели по баллистической траектории. Данные еще будут уточняться, там "Искандер-М" и С-300... 14 из 18 ракет были перехвачены благодаря системам, которые сегодня охраняют Украину, в том числе и столицу. Это чрезвычайно высокий показатель сбивания баллистики. Но, к сожалению, 4 ракеты прилетели в определенные объекты, есть повреждения... Собственно ракета "Циркон", которая летела на винницкий объект критической инфраструктуры – ее не удалось перехватить", - констатировал Игнат.

Он добавил, что также было уничтожено большое количество вражеских ударных дронов. Высокий результат показали украинские дроны-перехватчики, уничтожив десятки российских беспилотников. В то же время, сказал военный, даже небольшая часть российских средств поражения, которые попадают в цели, "выбивают" объекты украинской энергетики, чем наносят большой ущерб. Поэтому Украина очень надеется на помощь союзников не только в пополнении боеприпасов для ПВО, истребителей F-16 и т.д., но и в защите энергетической системы. Дело в том, отметил Игнат, что 100-процентное уничтожение ракет и дронов во время таких массированных атак невозможно.

Атака России 20 января - последние новости

Напомним, в комментарии УНИАН начальник управления коммуникации командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат сказал, что примененная против Украины противокорабельная российская ракета "Циркон" летела в Винницкую область, по объекту критической инфраструктуры.

В целом в ночь на 20 января РФ атаковала Украину противокорабельной ракетой "Циркон", запустив ее из временно оккупированного Крыма, 18 баллистическими ракетами Искандер-М/С-300 - из Брянской и Ростовской областей. Также Россия атаковала 15 крылатыми ракетами Х-101 (район пуска Вологодская область РФ) и 339 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов.

