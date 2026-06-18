Правнук Брежнева попал в украинский плен, - российские СМИ

Сообщают, что 45-летний мужчина прошлой осенью ушёл "на СВО".

45-летний правнук генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева Антон Милаев ушел на войну против Украины и попал в украинский плен. Об этом сообщил российский Telegram-канал Baza.

Мать Милаева рассказала редакции, что осенью 2025 года он ушёл "на СВО" (так в России называют войну - УНИАН) сапёром и уже в ноябре перестал выходить на связь с родными.

"История семьи генерального секретаря ЦК КПСС после крушения Советского Союза обернулась парадоксальным образом. Правнук политического деятеля, который родился и сколотил карьеру в Украине, многое сделав для республики в советский период, попал в плен к украинским военным", - пишет Baza.

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Отмечается, что Антон Милаев приходится названным внуком дочери генсека ЦК КПСС Галине Брежневой, которая воспитывала его как родного.

Мать Милаева Ирина Кузнецова рассказала, что через несколько месяцев после пропажи сына пришла информация, что он находится в плену на подконтрольных ВСУ территориях в Херсонской области.

Плен ВСУ

Как сообщал УНИАН, согласно Женевской конвенции, Украина обязана удерживать военнопленных до тех пор, пока их не освободят.

Богдан Охрименко, руководитель Секретариата Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными в интервью Укринформу сказал, что иногда российских представителей приходится уговаривать забирать из плена как своих граждан, так и иностранцев, которые воевали против Украины в составе ВС РФ.

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