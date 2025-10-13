Под Добропольем враг сначала запустил мотоциклистов, а затем пробовал атаковать бронетехникой.

Сегодня, 13 октября, на Доброполье Донецкой области (Очеретинское направление) враг бросил в наступление 16 единиц тяжелой бронетехники (БМП, МТЛБ и танки). Об этом сообщили в Facebook 1-го корпуса НГУ "Азов".

Отмечается, что это была очередная попытка проведения механизированного штурма на позиции Сил обороны.

"В результате оборонительных действий было уничтожено 9 боевых машин пехоты, 4 бронированных транспортера, 3 танка и 3 мотоцикла. Атаки происходили в направлении населенных пунктов Мирноград, Разино. Основные усилия противника были сконцентрированы на захвате населенного пункта Шахово", - сказано в сообщении.

Видео дня

При этом отмечается, что в первой волне наступления шли мотоциклисты, за которыми выступала бронированная техника с пехотой на борту.

"Используя системы РЭБ, они намеревались завезти в населенные пункты пехотинцев, которые должны были закрепиться и начать проводить наступательные действия с целью захвата указанных населенных пунктов", - рассказали в "Азове".

Отмечается, что благодаря заблаговременному минированию и скоординированным действиям подразделений Сил обороны Украины планы врага были сорваны.

При этом сообщается, что подтвержденные потери противника составили 78 военнослужащих.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал УНИАН, по данным мониторингового проекта DeepState, украинским защитникам удалось отбросить российских оккупантов вблизи четырех населенных пунктов в Донецкой области, но враг продвинулся в направлении двух.

Отмечалось 13 октября, что Силы обороны Украины отбросили противника вблизи Нового Шахового (Донецкая обл.), Золотого Колодца (Донецкая обл.), Кучерова Яра (Донецкая обл.) и Новопавловки (Донецкая обл.). Враг продвинулся в Кучеровом Яру (Донецкая обл.) и вблизи Шахматного (Донецкая обл.)

