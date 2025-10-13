Аналитики рассказали, что враг не закрепляется, а пытается максимально продвинуться в глубину территории.

В районе Серебрянки в Донецкой области происходит увеличение серой зоны. Об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

"Это один из крупнейших участков серой зоны на линии фронта, где характерно постоянное давление врага без конкретного закрепления или контроля местности. Противник фиксируется буквально по всей серой зоне, где по нему осуществляется поражение", - сказано в сообщении.

По словам аналитиков, россияне "продолжают лезть со стороны Григорьевки вдоль Северского Донца через Серебрянку и до Дроновки". Также они сообщили, что враг постоянно штурмует малыми группами пехоты южнее между Серебрянкой и Северском с привлечением иногда мотоциклов.

Отмечается, что для Сил обороны проблемой стала потеря Серебрянского лесничества, где противник использует местность для того, чтобы прорваться, в частности в районе Серебрянки.

В DeepState рассказали, что россияне не ставят задачей взять конкретные позиции или населенный пункт, а просто пытаются максимально продвинуться в глубину территории, там накапливаться и двигаться дальше. При этом не происходит целенаправленного закрепления в Серебрянке, где они даже на мотоциклах южнее просто проезжают мимо населенного пункта или позиции.

"Также в сокращении продолжительности жизни помогают и украинские бойцы, которые постоянно охотятся на врага и уничтожают его сразу при обнаружении", - отметили аналитики проекта.

Количественное преимущество оккупантов сказывается

Они отметили, что украинским дронщикам, чтобы выставить позиции и держать их должным образом, необходимо 24/7 мониторить ситуацию и прилагать усилия, чтобы не дать накапливаться противнику. Однако, констатируют в DeepState, количественное преимущество оккупантов сказывается, поэтому уже несколько дней подряд они фиксируются аж в Дроновке, где также появилась серая зона. При этом, отмечают, у противника довольно странная тактика, которая не предусматривает закрепления на местности, а только "тупое" забегание в глубину:

"Но такова реальность, и она, с другой стороны, дает возможность просто убивать врага, который без толку лезет на позиции бойцов Сил обороны Украины".

Ситуация с Серебрянским лесничеством

Как сообщал УНИАН, в конце августа 2025 года соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло предположил, что подразделения Сил обороны Украины выйдут из Серебрянского леса, поскольку он полностью сожжен. По его словам, там перспективы для Сил обороны Украины очень тяжелые.

Жмайло отметил, что в боях за Серебрянское лесничество наши бойцы выполнили свои задачи на 200 процентов, мол, хоть лес там полностью уничтожен, но и оккупантов убито очень много.

19 сентября Минобороны России заявило о взятии под контроль Серебрянского лесничества на севере Луганской области. Но в Силах обороны Украины опровергли это. При этом отметили что ситуация там сложная.

