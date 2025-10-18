Армии РФ сейчас удается продвигаться на нескольких участках фронта, отмечают аналитики.

У Кремля нет стимула останавливать боевые действия, к чему призвал президент США Дональд Трамп, поскольку российским войскам удается продвигаться на нескольких участках линии фронта в Украине. Об этом пишет CNN.

Отмечается, что армия РФ достигает успеха, в частности, благодаря мощным авиабомбардировкам. Так, только в пятницу она использовала рекордные 268 управляемых авиабомб. Для сравнения: средний показатель за сутки в последние недели составлял 170-180.

Кроме того, РФ каждую ночь бьет беспилотниками и ракетами по всей Украине, атакуя прежде всего объекты энергетической инфраструктуры. В сентябре оккупанты запускали в среднем более 180 беспилотников каждые сутки, что более чем в 2 раза больше, чем в начале года. Таким образом, по мнению аналитиков, у Кремля нет стимула идти на компромисс.

"Москва разработала новые способы использования дронов для обнаружения и уничтожения украинских военных, а также для разрушения украинских объектов, превратив то, что раньше было ее слабым местом, в сферу преимущества", - пишет аналитик Дара Массикот.

По ее словам, россияне усовершенствовали ракеты и бронированные системы, и это дает командирам больше свободы планирования.

Где продвигается РФ

Один из городов, где украинцы испытывают все большее давление, - это Купянск на севере Харьковщины. Издание привело данные российского блогера War Gonzo, который сообщал, что в центре города уже идут бои. Также украинские недавно военные признали, что около 80 российских военных проникли в населенный пункт.

Кроме того, украинский военный блогер Богдан Мирошников на днях заявил, что российская тактика может привести к тому, что город окажется под контролем врага. Впрочем, добавил он, хоть ситуация очень сложная, "полная оккупация города еще далека".

Также россияне заявляли о продвижении вблизи Волчанска и захвате соседнего села. Ожесточенные бои продолжаются и вокруг Покровска в Донецкой области. Российский военный блогер в субботу заявил, что армия РФ продвигается к северо-западным окраинам города.

В то же время, как пишет издание, из заявлений украинских военных известно, что за последние два месяца в результате серии контратак ВСУ вернули около 70 квадратных миль территории в районе Покровска.

CNN привело данные Центра науки и международных отношений Белфера при Гарвардском университете, согласно которым Россия за последние четыре недели захватила около 120 квадратных миль территории, что составляет примерно половину от того, что она захватила за предыдущие четыре недели.

Для России ее продвижение обходится очень дорого

В то же время и для России ее продвижение обходится очень дорого. По оценкам американского аналитического Центра стратегических и международных исследований, в Украине погибло до 250 000 российских солдат, а общее количество российских жертв превысило 950 000.

Только в районе Покровска, как утверждает украинское военное командование, с конца августа погибло или было ранено почти 14 000 российских солдат.

Со своей стороны, Украина делает ставку на дальнобойные удары, направленные на российскую энергетическую инфраструктуру, чтобы убедить Кремль согласиться на переговоры. Она увеличила производство собственных крылатых ракет, хотя до сих пор не смогла убедить Трампа поставлять ракеты "Томагавк".

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, с начала года было успешно поражено 45 объектов топливно-энергетического сектора России. Аналитики оценивают, что таким образом удалось нарушить пятую часть российских нефтеперерабатывающих мощностей.

Но, несмотря на жертвы и ущерб для экономики, президент России Владимир Путин не проявил никаких признаков согласия на прекращение огня или переговоры с Украиной.

Как отметил один эксперт, прошло более 1300 дней с начала полномасштабного российского вторжения, а "Украина не может уничтожить военный потенциал России, как и Россия, похоже, не способна военно победить Украину".

Ситуация на фронте

Как сообщал ранее УНИАН, 18 октября DeepState заявил о продвижении российской армии в Покровске, а также возле села Торское на севере Донецкой области и возле населенного пункта Новоивановка Запорожской области.

Недавно экс-спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев оценил ситуацию в Купянске и предупредил об угрозе. По его словам, ситуация, сложившаяся в этом районе, является самой сложной для Сил обороны на фронте. Он отметил, что сейчас бои идут непосредственно на территории города, и добавил, что хотя и медленно, но враг продвигается. Поэтому, как говорит Селезнев, в конце концов попытки врага получить контроль над Купянском "будут трансформированы в определенные территориальные достижения".

На днях стало известно, что россияне захватили еще одно село на Днепропетровщине. Речь идет о населенном пункте Терновое.

