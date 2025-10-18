Путин настроен тянуть войну либо до своей смерти, либо до смерти российской экономики, считает Нарожный.

Российский диктатор Владимир Путин уговорил президента США Дональда Трампа на переговоры в Будапеште, ведь испугался возможной передачи Украине "Томагавков", которые могут помешать ему продолжать войну в Украине. Такое мнение в эфире Radio NV высказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный.

"Путин снова переиграл Трампа. Он затянул его в это болото переговоров и заставил, по сути, ехать в Будапешт на очередные разговоры, которые не приведут абсолютно ни к чему. Мы уже все это видели. Видели на Аляске, когда Путин приехал. Они поговорили, ни к чему не договорились, разошлись", - отметил Нарожный.

По мнению эксперта, Путин снова будет рассказывать Трампу о своих исторических претензиях, но какого-то конструктива, договоренностей именно о мире не будет. Нарожный считает, что Путин испугался передачи Украине дальнобойных американских "Томагавков", потому что они способны быстро разрушить экономику РФ.

"Путин очень сильно испугался этой возможной передачи "Томагавков", потому что она могла бы дать очень серьезный козырь украинской армии. Имея на руках десятки, желательно сотни штук, мы могли бы поставить российскую экономику, которая зависит от нефти и газа, на колени", - прокомментировал эксперт.

По его словам, Путин не боится уничтожения россиян в большом количестве на поле боя, потому что в РФ много "ненужных" людей, а вот уничтожение экономики его пугает.

"Вот вся эта война существует потому, что в России существует огромное количество ненужных людей, от которых абсолютно никак не зависит экономика России. Это люди, которые рождаются, спиваются, работают на какой-то низкоквалифицированной работе, и Россия может себе позволить отправить их в "мясорубку" без какого-то ущерба для собственной экономики", - пояснил Нарожный.

Между тем, по его мнению, единственное, как Украина может остановить войну, не имея возможности победить на поле боя, - это уничтожить российскую экономику. Он напомнил, что в 80-х годах цена на нефть очень сильно упала, и экономика СССР этого не потянула:

"И сейчас Путин сильно испугался... Он настроен тянуть войну либо до своей смерти, либо до смерти экономики или до момента, когда настроения в российском обществе изменятся".

Нарожный предположил, что перед встречей в Будапеште Путин пойдет на активизацию боевых действий, однако это будет, по его мнению, временно.

"Такое уже было. Когда Трамп пришел в свой кабинет, тогда Путин действительно очень сильно активизировался - увеличил количество боестолкновений на фронте, выросло количество атак, обстрелов. Это было сделано, чтобы перед встречей показать свои якобы успехи на фронте. Они могут захватит какие-то наши территории, и тогда на встречу с Трампом Путин придет с тем, что, мол, "смотрите, мы наступаем". Именно для этого это может быть сделано. Но это будет временно. После предыдущего такого наступления они 3-4 месяца восстанавливались", - отметил эксперт.

Переговоры Путина с Трампом

Как сообщал УНИАН, 16 октября президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским главой Владимиром Путиным заявил, что договорился с ним о встрече. По словам президента США, телефонный разговор оказался "очень продуктивным" и стал "большим шагом вперед". Встречу двух политиков запланировано провести в Будапеште.

Как известно, первая встреча Трампа с Путиным, состоявшаяся в августе на Аляске, не принесла никакого прорыва в вопросе завершения войны в Украине.

Sky News писало, что Трамп признает, что Путин может манипулировать им в вопросе с войной в Украине. Издание утверждает, что Путину сначала удалось убедить Трампа воздержаться от более строгих санкций против России, которые наносили бы экономический ущерб, а теперь он, похоже, сыграл определенную роль в смог убедить Трампа воздержаться от поставок ракет "Томагавк" Украине.

Понимая, что Путин манипулирует Трампом, пишет The Wall Street Journal, президент США все равно не хочет давить на российского диктатора.

"Существуют инструменты, чтобы усилить давление на россиян - экономически и военно, но мы их не используем", - сказал изданию бывший помощник госсекретаря США по делам Европы Дэниел Фрид.

