Также, по данным аналитиков, оккупанты имеют продвижение в Донецкой области.

Российские войска оккупировали населенный пункт на Днепропетровщине и продвинулись в Донецкой области. Об этом сообщили аналитики украинского мониторингового проекта DeepState.

По их словам, российские захватчики захватили село Терновое Днепропетровской области.

Также аналитики зафиксировали продвижение российской армии вблизи населенного пункта Шандриголово Донецкой области.

Кроме того, они отметили, что уточнена линия соприкосновения в селе Малые Щербаки Запорожской области, об освобождении которого стало известно накануне. К слову, этот населенный пункт, согласно карте DeepState, находится в серой зоне.

Как известно, в воскресенье, 12 октября, Генштаб подтвердил, что ВСУ удалось продвинуться в Запорожской области на 3,5 км.

Ситуация на фронте

Как сообщал ранее УНИАН, российские оккупанты вошли в село Алексеевка на Днепропетровщине, что севернее Вербового. По данным аналитиков DeepState, несколько групп солдат РФ проникли в село с востока, проехав на ЛАТ мимо линии электропередач.

13 октября стало известно, что возле Серебрянки в Донецкой области увеличилась серая зона. Аналитики DeepState писали, что на этом участке россияне не ставят задачу взять конкретные позиции или населенный пункт, а просто пытаются максимально продвинуться в глубину территории, там накапливаться и двигаться дальше.

Также в DeepState сообщили, что ВСУ отбросили врага вблизи ряда населенных пунктов в Донецкой области, а именно у Нового Шахового, Золотого Колодца, Кучерова Яра и Новопавловки.

