Также оккупанты имеют успех в Запорожской области.

Российские оккупанты за минувшие сутки смогли продвинуться в Покровске и еще вблизи двух населенных пунктов в Украине. Об этом сообщили аналитики украинского мониторингового проекта DeepState в своем телеграм-канале.

По их данным, армия РФ имеет успех в Запорожье и Донецкой области. В Запорожской области, в частности, российские захватчики продвинулись возле населенного пункта Новоивановка.

Также россияне прошли вперед возле села Торское на севере Донецкой области и в городе Покровске.

По данным Генерального штаба ВСУ за прошедшие сутки зафиксировано 128 боевых столкновений.

Активнее всего атаковал враг на Покровском направлении, где наши защитники остановили 37 штурмовых и наступательных действий, в частности в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Луч, Молодецкое, Мирноград, Новоэкономичное, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Филиал и в направлении Новопавловки и Покровска.

Ситуация на фронте: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, РФ активно продвигается на участке, о котором, по словам эксперта по системам РЭБ и связи Сергея "Флеша" Бескрестнова, мало говорят. Он рассказал о направлении на Покровское (не путать с Покровском), где противник за последние 3 месяца продвинулся на 20 километров и даже зашел в Днепропетровскую область.

Также мы писали, что на одном из направлений россияне серьезно активизировали штурмы. Речь идет о южном направлении, на котором недавно за сутки россияне нанесли рекордное количество дроновых ударов - более 820.

Недавно РФ пошла в массированный штурм на Добропольском выступе. В районе населенных пунктов Шахово и Владимировка россияне бросили в атаку 22 единицы бронированной техники. В частности, в самой большой колонне, выдвинувшейся из Малиновки, было 11 боевых бронированных машин, включая танки. В результате из 22 единиц задействованной техники 9 было уничтожено, еще 4 единицы - повреждены.

