Врагу крайне важно не только взять под контроль Купянск, но и Купянск-Узловой, говорит Селезнев.

Ситуация, сложившаяся в районе Купянска Харьковской области, является самой сложной для Сил обороны на фронте.

Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, экс-спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев. В эфире телеканала "Эспрессо" он отметил, что противник не оставляет попыток полностью захватить город.

По его словам, нужно более внимательно присматриваться к движениям врага непосредственно в Купянске.

Эксперт отметил, что сейчас бои идут непосредственно на территории города. Он добавил, что хотя и медленно, но враг продвигается:

"И серьезность ситуации заключается в том, что враг не оставляет усилий по полной оккупации этого населенного пункта, потому что ему крайне важно не только взять под контроль Купянск, но и Купянск-Узловой. Логистическое обеспечение для врага является приоритетной опцией".

По мнению эксперта, это оккупантам нужно для возможности формировать мощный ударный плацдарм для атаки уже в направлении Славянска и Краматорска Донецкой области. Поэтому, как говорит Селезнев, в конце концов попытки врага получить контроль над Купянском "будут трансформированы в определенные территориальные достижения".

Война в Украине: ситуация на фронте

DeepState сообщает о продвижении российских оккупантов на передовой. По данным аналитиков, враг захватил населенный пункт Терновое Днепропетровской области. Есть продвижение противника и в Донецкой области.

Тем временем "Азов" отбил масштабный штурм оккупантов под Добропольем. Враг сначала запустил мотоциклистов, а затем пробовал атаковать бронетехникой.

