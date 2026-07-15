Партнеры ограничивают Украину в данных, которые могли бы спасать от С-400, - авиаэксперт

Россияне используют зенитные ракетные комплексы С-400 не только для противовоздушной обороны, но и для ударов по Украине.

Для поражения пусковых установок зенитного ракетного комплекса С-400 необходимы разведывательные спутниковые данные. Россияне используют классические системы противовоздушной обороны для нанесения удара благодаря эффекту неожиданности. Об этом в комментарии УНИАН заявил Анатолий Храпчинский, директор по развитию оборонного предприятия, офицер Воздушных сил в резерве.

"Мы говорим о пусковых установках систем противовоздушной обороны. Соответственно, нужно понимать, что одно дело, когда на пусковую линию выезжает пусковая установка комплекса "Искандер", а другое дело – когда находится в рабочем режиме система противовоздушной обороны и, например, работает по условным воздушным целям, летящим на территорию Российской Федерации. Соответственно, одна из пусковых установок разворачивается и стреляет по Украине. То есть здесь нужно понимать, что враг использует классические системы противовоздушной обороны, но наносит удар благодаря эффекту неожиданности", – сказал он.

По словам эксперта, Силы обороны понимают, где расположены основные рубежи систем противовоздушной обороны, и активно работают над их уничтожением.

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"Но на самом деле очень правильно заметил Флеш (советник министра обороны Украины Сергей (Флеш) Бескрестнов – УНИАН) относительно критически важной информации, то есть разведывательных данных, которые помогут нам, например, вовремя отреагировать на угрозу. С-400 – это система противовоздушной обороны. Она имеет в своем составе, условно говоря, радиолокационное оборудование, командный пункт, пусковые установки и загрузочные машины. Соответственно, это целый дивизион. Там пусковых установок может быть очень много", – пояснил Храпчинский.

Он отметил, что такие системы обнаруживаются благодаря тому, что во время работы радиолокационное средство излучает соответствующую сигнатуру сигнала, и поэтому мы можем определять, где находится С-400, где находится С-300, где находится "Панцирь", "Тор".

"И поэтому, в принципе, это опять-таки радиоэлектронная разведка, которая позволяет нам выявлять такие угрозы", – сказал эксперт.

Чтобы понять, насколько быстро мобильная установка меняет позицию после запуска и что нужно, чтобы перехватить её в этот момент, по словам Храпчинского, требуется качественная спутниковая разведка.

"Или, возможно, использование наших разведывательных дронов на территории противника. Но здесь опять же нужно отметить, что противник тоже активно охотится на наши дроны, соответственно, хочет их перехватить. Агентура на месте может как-то помочь, но она должна быть", – отметил он.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что у нас есть дроны Midle Strike, которые выводят из строя российскую ПВО на территории временно оккупированной Украины.

"На территории временно оккупированной Украины гораздо больше возможностей получить разведывательные данные даже для наших партнеров. Но наши западные партнеры все же ограничивают нас в доступе к определенной информации, чтобы не усугублять эскалацию, как они это любят называть", – подытожил он.

Уничтожение С-400: что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 13 июля подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду важных целей противника. Во временно оккупированном Крыму были поражены радиолокационная станция "Небо-У" и пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-400 в районе Керчи.

Флеш пояснил, что вся информация о запусках или подготовке к запуску поступает в нашу страну от партнеров. Хотя, по его словам, никто в Украине не знает, как партнеры получают эту информацию, но понятно, что основным источником информации является спутниковое наблюдение за точками запуска и система фиксации фактов запуска. Так он объяснил случаи, когда сигналы воздушной тревоги иногда срабатывают уже после "прилета" вражеского беспилотника или ракеты. Флеш отметил, что бывают и случаи, когда тревогу объявили, а запуска со стороны россиян не было.

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