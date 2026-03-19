Люди заканчиваются: эксперт объяснил планы РФ по мобилизации 400 тысяч военнослужащих в 2026 году

Таких темпов хватит лишь на восстановление потерь, отметил Иван Ступак.

Планы РФ мобилизовать 400 тысяч военнослужащих могут звучать серьезно, однако концептуально это ничего не меняет. Об этом рассказал Иван Ступак, военный эксперт, бывший сотрудник СБУ, в эфире Radio NV.

"РФ планирует набирать примерно по 35 тысяч военнослужащих ежемесячно, как это было и в 2025, и в 2024 году. Плюс-минус цифра остается неизменной. Поэтому говорить о чем-то невероятном, каких-то больших показателях, нет, это то, что было в прошлом периоде", – сказал Ступак.

Он добавил, что такие темпы мобилизации в России могут свидетельствовать об их проблемах с личным составом. Поскольку РФ не может нарастить количество своих войск в Украине начиная с ноября, удерживая на фронте 710–717 тысяч военных.

"Это означает, что люди заканчиваются… Это означает, что сколько они подбрасывают, столько и уничтожается ежедневно, еженедельно, ежемесячно. Поэтому все эти цифры нужны для восполнения потерь, которые они действительно постоянно несут и которые признают самостоятельно. Вот такая цифра и нарисована на 26-й год", – пояснил Ступак.

Ранее сообщалось, что в течение 2026 года РФ планирует призыв еще 409 тысяч военных, сообщал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он отметил, что такие планы Кремля могут свидетельствовать, что Россия не планирует менять свои намерения относительно агрессии против Украины.

В то же время основатель компании-производителя оборонной продукции "First Contact" Валерий Боровик отметил, что из-за больших потерь и невозможности выполнить поставленные задачи Москва может готовиться к объявлению массовой мобилизации.

