Россиян уже готовят к массовой мобилизации: эксперт оценил заявления Шойгу

Россиян уже готовят к массовой мобилизации из-за значительных потерь и невозможности выполнить поставленные задачи. Об этом заявил основатель компании-производителя оборонной продукции "First Contact" Валерий Боровик в эфире "Киев24".

"Российское общество потихоньку готовят к массовой мобилизации, потому что они не справляются с поставленными задачами. Потери довольно серьезные, больше, чем у украинцев. И постоянно требуется пополнение", – сказал он.

По его словам, все идет к тому, что в ближайшее время мирное соглашение, скорее всего, не будет подписано, тем более что постоянно переносятся встречи контактных групп и переговорщиков из-за войны в Иране. И поэтому российское общество, скорее всего, готовят к мобилизации.

Видео дня

Боровик подчеркнул, что когда по всей России происходят атаки, Шойгу уже не может делать вид, что "все хорошо".

"Когда идут атаки по всей стране, ты не можешь говорить, что все хорошо и это только обломки беспилотников, которые сбивает героическая система ПВО России, что они где-то там залетают. На самом деле есть очень серьезные повреждения многих объектов. Все это снимается на камеры, показывается в интернете. И поэтому замалчивать уже нет смысла, потому что фактически озвучивается, что война приходит на всю территорию России", – пояснил он.

Заявления Шойгу относительно украинских ударов

Как сообщал УНИАН, секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что количество украинских авиаударов (как ударов беспилотников, так и ракетных ударов) по "инфраструктуре" на территории всех субъектов Российской Федерации в 2025 году увеличилось почти в четыре раза, достигнув 23 000 против 6200 в 2024 году.

Шойгу также заявил, что украинские силы получили возможность наносить авиаудары по целям в Уральском регионе и что этот регион теперь находится в "зоне непосредственной угрозы". Он отметил, что ни один регион России не может чувствовать себя в безопасности, и что ситуация на Ближнем Востоке усиливает угрозу террористических атак против критически важной российской инфраструктуры.

Вас также могут заинтересовать новости: