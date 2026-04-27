Украина не может отказаться от мобилизации, но процессы могли бы быть лучше, – офицер

Украина не может отказаться от мобилизационного процесса во время полномасштабной войны.
Об этом в эфире телеканала "Киев 24" сказал офицер Вооруженных сил Украины, политолог Андрей Ткачук. Он подчеркнул, что мобилизация никуда не исчезнет.
В то же время Ткачук высказал мнение, что процессы мобилизации могли бы быть лучше. Тогда это, в частности, "не дискредитировало" бы военнослужащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки, а также "не давило" бы на них. Кроме того, это "не отпугивало бы гражданских людей", говорит военный.
"Я не говорю, что это изменит абсолютно все, потому что тому, кто не хочет – ему все равно, предложат ли ему добровольно или каким-то иным методом. Единственный реальный метод, к сожалению, принудительно-силовой", – резюмировал офицер.
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проекты законов о продлении сроков действия военного положения и всеобщей мобилизации еще на три месяца.
Ранее военный омбудсмен Ольга Решетилова отметила, что в Украине сейчас, по оценкам Министерства обороны, мобилизационный ресурс составляет более 1,5 миллиона человек.
Решетилова также сказала, что Офис военного омбудсмена предложил к реформе свою концепцию в части разделения функций ТЦК и СП. По ее словам, у ТЦК, кроме мобилизации, еще очень много других функций, в частности, соцподдержки, уведомления о потере, организации похорон и сопровождения семей.