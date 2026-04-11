В ООН назвали самое смертоносное оружие для гражданского населения Украины

В марте 2026 года количество пострадавших среди гражданского населения Украины выросло на 49% по сравнению с февралем.

Самым смертоносным оружием для гражданского населения Украины в течение прошлого месяца стали дроны малой дальности. Об этом говорится в отчете Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ).

Отмечается, что в марте 2026 года количество пострадавших среди гражданского населения Украины выросло на 49% по сравнению с февралем. За месяц наблюдатели зафиксировали гибель по меньшей мере 211 человек, а еще 1 206 человек получили ранения, что является самым высоким показателем с июля 2025 года.

По словам наблюдателей, основной причиной жертв среди гражданского населения оставались атаки с применением дальнобойного оружия (ракет и беспилотников, на которые пришлось 36% от общего числа жертв (61 убитый и 448 раненых). Большинство жертв произошло в населенных пунктах, расположенных далеко от линии фронта.

Дронами малой дальности россияне убили 66 человек и ранили еще 369 человек. На территориях вблизи линии фронта беспилотники остаются главной угрозой для мирных жителей.

Всего, по данным ООН, за первый квартал 2026 года в Украине погибли 556 человек, а 2 731 человек получил ранения. Эти показатели на 20% превышают данные за аналогичный период 2025 года.

