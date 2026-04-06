РФ во время наступления задействует одно важное оружие, которое даст ей преимущество, - NYT

Украина также выиграет от изменения погоды, однако не так, как оккупанты.

С началом весны Россия вновь перешла в наступление на территории Украины. В частности, армия РФ пытается воспользоваться потеплением, чтобы вернуть себе импульс, утраченный зимой, в то время как Украина провела успешные контрнаступления на ключевом участке фронта. Об этом пишет The New York Times.

"Россия имеет преимущество в численности войск и материальных ресурсах и будет пытаться использовать эти преимущества, опираясь на важный весенний фактор: листва, которая помогает скрыть наступающие войска от вездесущих дронов, выслеживающих и атакующих почти все, что движется", - объясняют в материале.

Почему растительность может сыграть на руку РФ

Времена, когда войска наступали на танках и других бронемашинах, почти прошли. На данный момент большинство атак осуществляется пешком, а военные движутся небольшими группами, чтобы снизить вероятность обнаружения. Однако лесистые территории на востоке и юге Украины, где происходят основные боевые действия, являются редкостью, поэтому солдаты часто движутся вдоль лесополос, граничащих с сельскохозяйственными полями.

Как враг, так и украинские защитники получают преимущество от растительного покрова, рассказал майор 14-й бригады Национальной гвардии Украины Владислав Вишталюк, который участвует в боях вблизи Мирнограда в Донецкой области.

"Листва на лесополосах, которая еще относительно неповреждена, значительно уменьшит видимость, затрудняя обнаружение врага. Но это также затруднит врагу обнаружение наших позиций", - отметил он.

В то же время командир Первого отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины Дмитрий Филатов, который находится в Запорожской области, считает, что растительность будет более благоприятной для России, чем для Украины.

"Как только появится листва, это даст большее преимущество врагу, ведь у них больше личного состава, больше пехоты. Они будут нести меньшие потери и будут иметь больше возможностей для маскировки", - объяснил он.

В NYT добавляют, что влияние растительности, вероятно, нигде не так выражено, как вдоль реки Днепр в Запорожье.

"Почва здесь настолько плодородна, что все цветет очень, очень быстро", - подчеркнул подполковник Олег Тягнибок, командир батальона беспилотников в 128-й отдельной тяжеломеханизированной бригаде Украины.

Известно, что российские оккупанты продвигаются через водохранилище на реке, которое высохло после того, как в 2023 году Россия разрушила Каховскую ГЭС.

"В водохранилище выросли очень густые заросли деревьев, высотой в несколько раз больше человека. Враг имеет возможность накапливать силы и маневрировать там, имея максимальное прикрытие", - сказал Тягнибок.

Повторится ли сценарий прошлого года

В то время как украинские официальные лица заявляют об усилении российских атак по всей линии фронта в последние дни, защитники говорят, что ожидают, что в этом году ситуация повторится.

"Я думаю, что ситуация повторится этой весной. Не просто думаю - я уверен", - подчеркнул Филатов.

По его словам, противник "этой весной снова добьется определенных успехов". Однако военный уверен, что такие успехи не "приведут к прорыву фронта".

В свою очередь военные аналитики добавили, что успехи Украины связаны с зимними условиями, поскольку передвижение армии РФ затруднялось из-за морозной погоды и отсутствия растительности.

"В войне есть сильный сезонный аспект. Большинство командиров говорят, что холодная погода благоприятна для защитников, а не для нападающих", - высказался старший научный сотрудник Евразийской программы Института исследований внешней политики Роб Ли.

Угроза для гражданских городов

Также украинские военные рассказали, что их меньше беспокоит то, что российские захватчики захватят территорию, а больше то, что они подойдут настолько близко, что жизнь гражданского населения станет невозможной из-за постоянных атак дронов.

"Славянск и Краматорск, два восточных города, которые Россия стремится захватить, являются тому наглядным примером. Они расположены примерно в 16 км от линии фронта и, по словам военных экспертов, в этом году, вероятно, останутся под контролем Украины. Но останутся ли они безопасными для более чем 250 000 жителей, которые все еще там живут, - неизвестно. В прошлом месяце местные власти приказали эвакуировать детей из некоторых районов Славянска в ответ на растущую угрозу", - добавили в NYT.

Таким образом, эти линии растительности являются наследием советских времен, когда деревья использовали для защиты посевов от ветра.

"Сейчас они используются войсками для укрытия от огня противника или перегруппировки перед атакой. Они также стали путями для войск, которые пытаются захватить территорию или отступить от линии фронта", - объяснили в издании.

Ситуация на фронте - последні новини

Ранее ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий ответил, перешли ли ВСУ в контрнаступление на Александровском направлении. Он отметил, что Силы обороны везде, где могут, перехватывают инициативу.

"Потому что в этой новой войне с большой зоной инфильтрации или, как ее в прессе называют, кольцевой зоной, оказалось, что там, где мы перехватываем инициативу, соотношение потерь меняется в нашу пользу. При глухой обороне соотношение потерь в среднем было 1 к 3 или 3,5 в нашу пользу, а там, где перехватываем инициативу, - соответственно, 1 к 5,5 или 6", - подчеркнул Дикий.

В то же время CNN писало, что РФ заявляет о полном захвате Луганской области, но реальная ситуация иная. Отмечается, что в первые три месяца 2026 года темпы продвижения российских войск в Украине замедлились до примерно пяти километров в день по сравнению с 11 километрами в первом квартале 2025 года.

"Линия фронта практически не сдвинулась с места за последние шесть месяцев. Это похоже на какую-то первоапрельскую шутку с их стороны", - отметил спикер Объединенных сил Виктор Трегубов.

