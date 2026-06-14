Что сейчас происходит в Константиновке: у ВСУ дали ответ

Бакулин не согласен с тем, что россияне сосредоточили свои усилия на Константиновском направлении.

Командир 19-го армейского корпуса, бригадный генерал Александр Бакулин заявил, что российские войска в течение года приближались к Константиновке.

По его словам, сейчас они вышли на ее окраины, сообщает "Суспильне".

"Ситуация с прошлого года, она абсолютно прогнозируемая. Противник в течение года приближался к Константиновке. Сейчас такая ситуация, что вышел, скажем так, на ее окраины. Мы вынуждены уже вести оборону где-то за городом, а основной рубеж уже в большинстве воинских частей непосредственно по городу. Ситуация с Покровском, я тоже не очень с этим согласен. Как раз в прошлом году, зимой, весной я был командиром тактической группы Покровск. Там были свои особенности. Здесь противник немного изменил тактику. Она, как бы, та же самая в плане просачивания мелкими группами. Но есть особенности в нашей построении обороны. Мы сделали выводы из Покровска", - сказал военный.

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Он не совсем согласен с тем, что россияне сосредоточили усилия на Константиновском направлении.

"Начиная, пожалуй, с 2024 года, противник постоянно пытается давить практически по всему фронту. Где-то сейчас у него небольшая пауза в связи с отсутствием достаточных сил, а некоторые направления, такие как и наше, остаются под постоянным давлением. Не могу сказать, что обстановка легче в зонах 11-го корпуса, 1-го корпуса Национальной гвардии, это наши соседи. Давление у нас в том же режиме, что и с прошлого года, как только мы здесь появились", - добавил Бакулин.

Война в Украине - ситуация на фронте

Ранее спикер 11-го армейского корпуса Дмитрий Запорожец заявил, что российские войска активизировали штурмы на Славянском направлении, тогда как Краматорское остается относительно спокойным, но под постоянными ударами артиллерии, тактической авиации и дронов.

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