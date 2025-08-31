Летнее наступление РФ можно считать проваленным, но осенью будет угроза прорыва, - Кривонос

Сейчас нельзя ни в коем случае расслабляться на фронте, потому что россияне перебрасывают системно боевые подразделения.

Российские захватчики в сентябре-октябре не будут оставлять попыток прорвать украинскую оборону на фронте. В то же время, летнее наступление не принесло их ожидаемых результатов. Об этом заявил генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос в эфире "Фабрики новостей".

По его мнению, что с учетом того, что лето заканчивается, то возможно так и есть - российское летнее наступление провалилось. "И те планы, которые были у россиян, и то, что ожидало мировое сообщество, что Россия где-то там прорвет и выйдет на оперативное пространство и стратегически дойдет до Днепра, до Харькова, до Запорожья - этого не произошло", - подчеркнул Кривонос.

По его словам, несмотря на все трудности, которые существуют перед украинской армией, выполнила свою задачу и удержала врага "практически на тех рубежах, на которые россияне ставили себе задачу только на первый или второй день своего возможного наступления", и системно уничтожала вражеские наступательные возможности. При этом, он подчеркивает, что вопрос касается не наступательных возможностей россиян, а оборонительных возможностей украинской армии.

"И Главнокомандующий, несмотря на ту мощную критику, которая идет в его адрес, справляется со своими обязанностями", - добавил Кривонос.По его мнению, ситуация была бы лучше, если бы военно-политическое руководство Украины организовало в тылу мощную подготовку населения к способности держать оружие в руках, и отработало вопрос мобилизационного плана, а на фронт своевременно отправлялось бы нужное количество боеприпасов ко всем видам оружия, новое оружие и новая техника.

"Но, когда на переднем крае командир батальона не имеет нужного количества людей, не имеет нужного количества тех же дронов, не имеет нужного количества снарядов, чтобы уничтожать врага - то ситуация значительно сложнее", - отметил Кривонос. В то же время, он отметил, что есть еще сентябрь и начало октября, поэтому нельзя расслабляться, потому что россияне еще могут на определенных участках попытаться осуществить прорыв фронта. На отдельные участки россияне системно перебрасывают новые боевые подразделения.

Война в Украине - наступление РФ

Как сообщал УНИАН, ранее Генеральный штаб ВСУ отметил, что Россия пытается "выдать желаемое за действительное", распространяя лживые итоги своего весенне-летнего наступления.

