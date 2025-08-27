Лакийчук говорит, что это происходит, в частности, из-за рельефа местности. Но это не главная причина.

На Новопавловском направлении уже более месяца наблюдается активное продвижение врага, что связано с рельефом местности и нехваткой людей в Силах обороны, заявил руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики "Стратегия 21" Павел Лакийчук.

"На Новопавловском направлении уже более месяца наблюдается активное продвижение врага. Хотя это вспомогательное направление, а основные силы и наши, и противника концентрируются на ключевых - на севере Донецкой области, а на юге - на Новопавловском направлении значительно меньше сил сконцентрировано, но там враг больше всего продвигается - сейчас они достигли границ Днепропетровской области", - отметил он в эфире "Киев24".

При этом напомнил, что Новопавловское направление когда-то было Угледарским и это показывает, что враг имеет значительные продвижения на нем. По его словам, это связано с характером местности - не позволяет закрепиться, потому что нет складок рельефа, чтобы построить устойчивую линию обороны, а также у нас недостаточно сил, потому что основные усилия наши сконцентрированы на направлениях главных ударов.

"Есть угроза окружения Покровска, где огромные силы сконцентрированы - там половина всех сил задействованы в боевых действиях и с российской стороны, и с нашей стороны. Окружение Покровска, будет если не катастрофой, то страшной бедой. А еще посмотрите продвижение в сторону Константиновки. Это угроза окружения на Торецком направлении - от Торецка до Часово Яра. А дальше, если они продвинутся, то рухнет весь наш Северский выступ. Фактически от того, что происходит на севере Донецкой области, зависит устойчивость вообще нашей обороны", - сказал Лакийчук. По его словам, там есть угроза прорыва фронта.

Он отметил, что главная задача врага охватить Покровскую агломерацию. "Вот о чем надо думать - там может возникнуть котел, это опасность", - отмечает Лакийчук.

Наступление оккупантов на юге Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, в августе президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что россияне готовятся к наступательной операции на трех направлениях - Запорожское, Покровское и Новопавловское.

Отмечал, что с Сумщины оккупанты перебросят на Запорожское направление дополнительно около 15 тысяч военных, на Покровское - около 7 тысяч дополнительно, а на Новопавловское - до 5 тысяч.

