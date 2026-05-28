Новая мобилизация не поможет России на фронте: в ISW назвали главное препятствие

Кремль по-прежнему придерживается позиции, что его главным преимуществом над Украиной является подавляющее численное превосходство.

Россия ведет подготовку к длительной мобилизации для компенсации высоких потерь в Украине и увеличения численности военного контингента на фронте. Однако, как отмечают аналитики Института изучения войны, даже при условии призыва есть одно важное препятствие, которое помешает России изменить ситуацию на поле боя.

Как отмечают аналитики, Кремль, похоже, по-прежнему придерживается позиции, что его главным преимуществом над Украиной является подавляющее численное превосходство. Однако тактическое превосходство Украины в использовании беспилотников на линии фронта и кампании ударов средней дальности нейтрализовало это преимущество, нанеся непропорционально большие потери российским войскам.

При этом отсутствие значительных успехов на поле боя, растущие военные жертвы и уровень потерь способствуют формированию у России мнения о том, что война в Украине идет неблагополучно, что соответственно препятствует набору новобранцев по контракту.

В результате любая кампания принудительной мобилизации будет значительно более непопулярна в России, по сравнению с 2025 годом, когда российские войска добивались тактически значительных успехов на нескольких участках.

Главная проблема - логистика

При этом влияние потенциального призыва на поле боя остается неясным, учитывая растущие потребности России в людских ресурсах и тот факт, что удары украинских беспилотников препятствуют продвижению российских войск к линии фронта, отмечают в ISW.

России необходимо не только восполнять потери на поле боя, но и набирать военнослужащих в Российские силы беспилотных систем (РСБ) и защищать свои оперативные и тыловые районы от ударов украинских беспилотников, при этом набор персонала в российские войска по контракту продолжает снижаться.

При этом в ISW указывают, что украинские удары беспилотниками активно препятствуют способности России перебрасывать личный состав на передовую, а также обеспечивать снабжение и удерживать позиции на передовой.

"Это значительно сократит число резервистов, которые могли бы даже добраться до передовой, где они могли бы повлиять на российские наземные операции в нынешних условиях… Украинские войска создали глубокую зону активности беспилотников от средней дистанции до линии фронта, и неясно, сможет ли дополнительная мобилизация резервистов существенно улучшить боеспособность российских войск, если они не смогут противостоять операциям украинских беспилотников", - подчеркивают в ISW.

Украина масштабирует удары по россиянам

Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что Украина запускает "логистический локдаун" для масштабирования ударов middle strike и системного уничтожения российских возможностей в тылу.

Как добавил Федоров, за последние месяцы в четыре раза увеличено уничтожение вражеской логистики, складов, техники, командных пунктов и маршрутов снабжения на оперативной глубине. По его словам, уже заметна закономерность на аналитических графиках: чем больше уничтожается логистики россиян – тем меньше штурмовых действий происходит на линии боевого столкновения.

