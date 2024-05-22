Указывается, что не существует "серебряной пули", которая могла бы положить конец войне.

Украине нужно больше, чем просто антикризисное управление. К настоящему моменту должно быть ясно, что нет короткого пути к прекращению войны с Россией, будь то на поле боя или посредством политического и экономического давления на Москву. В связи с этим Украине понадобится стратегическое видение, которое будет вращаться вокруг повышения ее оборонного потенциала и сдерживания в долгосрочной перспективе, пишет американский журнал Foreign Affairs.

"Достижение прочного мира будет невозможно без четкого видения долгосрочной безопасности Украины. Кремль должен понять, что его цель по подчинению Киева недостижима - ни сейчас, ни когда-либо. Только тогда российское руководство сможет сесть за стол для содержательных переговоров и признать независимость Украины в долгосрочной перспективе", - говорится в публикации.

Стало ясно, что угроза со стороны России вряд ли исчезнет быстро, и Киеву пришлось планировать длительную войну. Однако, это планирование отошло на второй план, когда война вступила в новую фазу: с начала 2024 года Россия медленно, но уверенно продвигалась вперед на линии фронта.

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"Теперь, когда Киев готов получить американскую помощь, которая поможет ему минимизировать дальнейшие потери в этом году, разговор должен вернуться к долгосрочной перспективе. Создание будущих сил Украины потребует систематического военного планирования, определения приоритетности целей и предсказуемой поддержки Запада в течение длительного периода. Это также потребует жестких переговоров о целях войны, компромиссах и сроках", - пишет журнал.

Указывается, что не существует "серебряной пули", которая могла бы положить конец войне России против Украины.

"Путин преследует двойную цель: навязать свою волю Киеву и переписать правила европейской безопасности. Он считает, что время на его стороне, и не чувствует необходимости идти на компромисс, даже несмотря на то, что Украине поступает новая помощь США. В этих обстоятельствах создание дипломатического пути для достижения урегулирования означает поставить телегу впереди лошади, - говорится в публикации. - Может пройти много времени - годы, а может быть, даже десятилетия - прежде чем у Украины появится реальный шанс вернуть себе всю территорию, оккупированную Россией, будь то военным путем или посредством дипломатии. Но Путин не бессмертен, его режим не вечен, а его война создала внутреннее давление, которое может проявиться дестабилизирующим образом".

Журнал напоминает, что на протяжении веков российское государство переживало циклы внешней экспансии и хаотического сокращения. В 1991 году украинцы блестяще сыграли свою роль и завоевали независимость. Когда окно снова откроется, Украина должна быть готова использовать его с максимальной выгодой, отмечается в статье.

"В то же время Украина нуждается в твердых обязательствах Запада в области безопасности. Украинцы должны быть уверены, что они получат поддержку своих партнеров независимо от того, как пойдет война, даже если однажды они решат, что соблюдение режима прекращения огня отвечает их интересам… Независимо от того, верите ли вы, что война закончится на поле боя или за столом переговоров, стратегия по наращиванию обороноспособности и потенциала сдерживания Украины, является лучшим способом создать прочный мир в Европе", - констатировали в Foreign Affairs.

Война в Украине - прогноз Business Insider

Напомним, в Business Insider пришли к выводу, что Россия, похоже, после двух лет широкомасштабного вторжения начала серьезно относиться к войне: "военная машина Путина сегодня выглядит совсем иначе, чем в начале конфликта".

Отмечалось, что Россия, похоже, готовит почву для многопланового летнего наступления, которое может растянуть все еще истощенную украинскую армию.

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