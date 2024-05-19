Указывается, что Путин хочет поставить Россию на "экономическую военную основу советского типа".

Россия, похоже, после двух лет широкомасштабной войны начала серьезно относиться к войне, пишет Business Insider.

В издании указывают, что "военная машина Путина сегодня выглядит совсем иначе, чем в начале конфликта".

"Оборонно-промышленная база РФ заработала на полную мощность, и Путин недавно назначил экономиста своим министром обороны, чтобы стимулировать массовое производство вооружений. Прошлым летом Москва остановила контрнаступление Украины сильной обороной, одновременно восстанавливая запасы и переходя к экономике военного времени", - отмечается в публикации. Видео дня

Указывается, что якобы Россия, "наконец-то", привержена своим амбициям в Украине, и, как некоторые опасаются, это происходит даже в то время, когда украинские запасы оружия пополняются.

Аналитик Института изучения войны (ISW) Джордж Баррос заявил, что русские по-прежнему опасны "Они улучшаются с каждым днем".

В Business Insider считают, что Россия сполна воспользовалась застопорившейся военной поддержкой Украины со стороны США, чтобы добиться успехов на востоке и подготовиться к будущим наступлениям. А недавние кадровые перестановки в военном руководстве, по словам Барроса, указывают на намерение Путина поставить Россию на "экономическую военную основу советского типа", чтобы увеличить производительность оборонно-промышленной базы страны. И это делается не только для удовлетворения насущных потребностей Москвы в Украине, добавил он. Это также означает "долгосрочную регенерацию сил", в рамках которой существует сценарий, в котором Россия выйдет за пределы Украины и попытается направить силу на восточный фланг НАТО.

"Это важный переломный момент в попытках России относиться к "специальной военной операции" как к настоящей войне", - заявил аналитик. - Украинцы окажутся в трудном положении в ближайшие месяцы".

Отмечается, что Россия, похоже, готовит почву для многопланового летнего наступления, которое может растянуть все еще истощенную украинскую армию.

"Украинские и западные официальные лица, а также военные эксперты заявили, что многомесячная приостановка предоставления дополнительной военной помощи Украине поставила страну в тяжелое положение", - говорится в статье.

Война в Украине - кардинальные изменения на фронте

Напомним, на фоне кризиса с боеприпасами в ВСУ из-за задержек с военной помощью от Запада российские оккупационные войска в апреле атаковали в нескольких точках фронта.

Однако уже через месяц ситуация на фронте в корне изменилась - Силы обороны начали получать снаряды и заработал закон о мобилизации, что ускорило формирование новых бригад.

Вас также могут заинтересовать новости: