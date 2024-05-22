По мнению украинской стороны, Россия не смогла бы продвинуться так быстро на Харьковщине, если бы этого запрета не было.

США должны отменить свой "абсолютно несправедливый" запрет на использование ВСУ американского оружия для нанесения ударов по целям внутри России, чтобы помешать новому наступлению оккупационной армии.

Об этом сказал Секретарь СНБО Александр Литвиненко Financial Times. Он пояснил, что для Украины было бы выгодно, если бы Белый дом снял ограничения.

В частности, украинские официальные лица уже отмечали, что Россия не смогла бы продвинуться так быстро в северо-восточной Харьковской области, если бы Украина смогла нанести удар заранее.

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По словам Литвиненко, около 50 000 российских солдат были скоплены на границе Харьковской области еще до начала наступления 10 мая. В операции приняли участие более 30 000 российских военных. Их цель создать так называемую "буферную зону" для защиты Белгородской области России от украинских атак и вторжений.

Второстепенной целью, было попытаться оттянуть украинские силы с других стратегических участков, в частности с восточной Донецкой области. Там российские войска атакуют стратегический город Часов Яр, захват которого поставит под угрозу украинские гарнизоны и ключевые материально-технические пути в Донецкой области и существенно изменит динамику в пользу Кремля.

"Наши силы проделали большую работу, остановив их. Что может произойти в ближайшие месяцы, я не могу сказать. Но сейчас мы стабилизировали ситуацию", - сказал секретарь СНБО.

В то же время Литвиненко не исключает, что правитель РФ хочет в будущем попытаться захватить Харьков. Перестановки в российском военном руководстве, по его мнению, также свидетельствуют, что российский президент "готовится к длительной и большей войне с Западом, с НАТО".

"Украина важна, но это не конечная цель. Он не остановится на этом", - подчеркнул Литвиненко.

Он рассказал, что кроме снятия ограничения на использование западного оружия, Украине нужно, чтобы союзники усилили санкции против РФ. Секретарь СНБО объяснил, что эта политика сдерживания работает и не дает россиянам производить сложные виды оружия.

Хотя военная экономика России позволила увеличить производство крылатых и баллистических ракет, а также БПЛА, которые производятся "в большом количестве", у врага мало новых технологических разработок. В основном противник сосредоточился на производстве и модернизации оружия советских времен.

Запрет на удары по РФ западным оружием

Ранее УНИАН писал, что Украина давит, чтобы Белый дом разрешил бить по территории РФ американским оружием. С этой целью группа украинских парламентариев посетила США для переговоров.

Как пишет The Telegraph, запрет на использование западного оружия по территории РФ - это подарок Москве.

Госсекретарь Энтони Блинкен отметил, что Украина должна самостоятельно решать, как ей отстаивать свою свободу в войне с Россией. Le Monde, считает, что это является сигналом того, что Украина, вероятно, получила разрешение бить западным оружием по территории РФ. В то же время в Пентагоне опровергают подобные предположения.

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, Украина обращалась в Белый дом с просьбой снять ограничения на использование американского оружия по военным объектам на территории РФ. Запрос в настоящее время рассматривается.

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