Кто-то из высшего руководства лишится погонов: Тимочко объяснил, что СБУ поразила в Крыму

Такие десантные корабли планировалось использовать для высадки десанта в Одессе, а сейчас они используются для доставки боекомплекта российскому контингенту.

СБУ провела успешную спецоперацию на военно-морской базе Черноморского флота РФ в Севастополе и на военном аэродроме "Бельбек" - поражены, в частности, 3 военных корабля, истребитель и т. д., из-за чего кто-то в военном руководстве РФ останется без погонов. Такое мнение в эфире телемарафона высказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Тимочко.

Речь идет, в частности, о двух больших десантных кораблях "Ямал" и "Фильченков", которые используются для доставки боекомплекта и проведения военных операций, сказал эксперт. Тимочко подчеркнул:

"Между прочим, такие десантные корабли и планировали использовать для высадки вражеского десанта, например в Одессе. Сейчас их больше используют для подвоза именно боекомплекта, для российского контингента, который находится в Крыму. И, скажем так, для того, чтобы потом по суше подвозить к оккупированной материковой части юга Украины. Это довольно хорошая вещь - поражение этих кораблей".

Он добавил, что "Иван Хурс" - корабль-разведчик, который, в частности, строился для Тихоокеанского флота ВМФ РФ для пеленгации и разведки американских систем противовоздушной обороны, но в 2017 году он был переведен в Крым. По словам Тимочко, этот корабль ранее уже дважды был поражен, но оставался на плаву.

"Надеюсь, что сейчас он уже точно выведен из строя, поскольку это корабль, который не просто отслеживает воздушное пространство - он также задает цели, координирует работу авиации… Он также является носителем определенной номенклатуры ракет. Это довольно новый корабль…", - подчеркнул он.

По его словам, такой корабль для противника очень ценен, о чем свидетельствует тот факт, что противник пытается его быстро восстанавливать и снова вводить в эксплуатацию.

На пораженном учебном центре ЧФ РФ "Лукомка" проходит подготовка специалистов по радиоэлектронной борьбе, а самолет МиГ-31, если он определенной модификации, то может запускать ракеты "Кинжал", добавил эксперт. Такие многоцелевые истребители, по словам специалиста, участвуют в боях, проводят мониторинг надводной обстановки в Крыму и т. д.

Также произошло попадание в радиолокационную станцию МР-10М1 "Мыс-М1" - "интересный локатор", который работает в комплексе с кораблями и авиацией. Как отметил Тимочко, речь идет о "интересной ситуации" - нанесен удар именно по тем системам, которые должны были обеспечивать защиту от воздушных ударов. Особенно это важно на фоне общей непрерывной тенденции по "выносу" соответствующих вражеских станций, авиации на аэродромах в Крыму и т. д. Тимочко заявил:

"Итак, мы можем говорить, что все цели поражены, а комплексная система выведена из строя. И это довольно серьезно повлияет на способность противника влиять на ситуацию не только на полуострове, но и вообще - во всей акватории Черного моря, особенно если принять во внимание, что противнику крайне трудно удерживать в Крыму свои корабли… По себестоимости (пораженных целей - УНИАН) - это миллионы долларов… Кто-то из высшего руководства Черноморского флота или вообще - руководства округа, скорее всего, лишится погонов".

Поражение кораблей в Крыму

Как сообщал УНИАН, вчера ночью бойцы "Альфы" СБУ провели успешную спецоперацию во временно оккупированном Крыму - на военно-морской базе Черноморского флота РФ в Севастополе и на военном аэродроме "Бельбек". В результате ударов беспилотников пострадали большие десантные корабли "Ямал" и "Фильченков", корабль-разведчик "Иван Хурс", самолет МиГ-31, учебный центр ЧФ РФ "Лукомка", штаб радиотехнической разведки сил ПВО, РЛС МР-10М1 "Мыс-М1" и технико-эксплуатационная часть аэродрома "Бельбек".

