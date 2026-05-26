Белый выходит из моды: какой цвет стен станет главным трендом в 2026 году

Этот оттенок в оформлении интерьера будет прекрасно сочетаться с натуральными материалами.

Белые стены уже много лет вызывают противоречивые эмоции. Для одних они являются синонимом свежести и скандинавского минимализма, а для других напоминают прохладные, даже больничные интерьеры. Однако сегодня их доминирование постепенно ослабевает, ведь в интерьеры возвращается цвет, вдохновленный эстетикой 80-х годов. Об этом пишет Kobieta.Gazeta.PL.

"2026 год вполне мог бы получить звание ностальгического. Это видно как в модных, так и в интерьерных трендах. Возвращение к ретро-вдохновению принесло новый номер 1 среди самых стильных цветов стен. Речь идет о мауве, который балансирует на грани фиолетово-розового оттенка. Когда-то он напоминал старомодные помещения, а сегодня? Мы являемся свидетелями того, как он приобретает совершенно новый, более изысканный вид", - отмечается в материале.

Какой самый модный цвет стен в 2026 году?

Отмечается, что в предложениях дизайнеров, которые мы наблюдаем в Instagram или на Pinterest, прослеживается четкое направление. Название этого цвета происходит от французского слова, означающего цветок мальвы.

Видео дня

"Фиалково-розовый оттенок является несколько приглушенным, даже дымчатым. Он балансирует между соломенно-розовым и нежным фиолетовым, благодаря чему интерьеры полностью меняют свой характер в зависимости от времени суток и года", - подчеркнули в публикации.

Фиалково-розовый цвет идеально подойдет для помещений, которым не хватает выразительности. Он прекрасно согреет интерьер и придаст ему сдержанный, элегантный вид. Оттенок мауве в оформлении интерьера будет хорошо сочетаться с натуральными материалами, такими как дерево, лен и ротанг. Также его можно разбавить аксессуарами теплого бежевого или золотистого цвета. Использовать его можно по-разному. В частности, есть несколько примеров:

в гостиной в качестве цвета одной стены за диваном или фона для галереи картин;

в спальне на всех стенах, чтобы создать эффект уютной тишины;

в прихожей, в более светлом варианте, добавляет элегантности уже от самого входа;

в ванной в сочетании с белым и золотыми акцентами для эффекта расслабления.

Однако стоит помнить о том, что нужно подобрать соответствующую насыщенность цвета мауве, ведь слишком интенсивный оттенок может угнетать небольшие помещения, например, прихожую, а наоборот, приглушенные оттенки будут выглядеть как запыленная основа без "вау"-эффекта, например, в гостиной.

"Большую роль в восприятии этого цвета играет свет. В естественном свете он кажется нежным и слегка пудровым, тогда как при искусственном освещении может приобретать более вечерний оттенок. Ключевым моментом является тестирование его на стене в разное время суток", - объясняют в материале.

Другие советы экспертов

Как писал УНИАН, люди рассыпали горсть соли на пороге дома и заметили странные изменения у себя дома. Известно, что соль играла важную роль во многих культурах задолго до появления современных тенденций в оформлении интерьера.

Также диетологи назвали зерно с высоким содержанием белка, которое помогает дольше оставаться сытым. Речь идет о камуте, который называют древним зерном, ведь его выращивали еще во времена египетской цивилизации.

Вас также могут заинтересовать новости: