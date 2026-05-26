'Она поддерживала Украину': Полякова удивила заявлением о скандальной Лободе

Певица высказалась о своей коллеге в прямом эфире.

Украинская певица Оля Полякова опровергла слухи о конфликте со скандальной артисткой Светланой Лободой и неожиданно посочувствовала ей.

"Ребята, у меня нет никакого конфликта со Светланой Лободой. Я вообще считаю в последнее время… то, что с ней случилось, - это жестко", - отметила Полякова во время общения со своими поклонниками в прямом эфире.

При этом певица вдруг заявила, что Лобода "все-таки поддерживала Украину".

"И ее не приняли ни тут, и не приняли ее там. Это плохой знак для других артистов, которые хотели бы, возможно, поддержать нас, но после того, что случилось с ней (с Лободой), не поддержали. Вот такое мое мнение", - сказала Полякова.

Стоит отметить, что в последнее время Олю Полякову часто хейтили в сети за то, что она якобы копирует стиль Светланы Лободы.

Напомним, как писал УНИАН, осенью прошлого года Лобода вдруг заговорила о возвращении в Украину во время концерта в Молдове. Артистка, которая продолжает петь на русском, анонсировала выступления в украинских городах:

"Я так рада, что у нас есть возможность с вами сегодня встретиться здесь, но еще немного и я обещаю, что это будет на территории Украины, так и будет!".

