8 слов, на которые собака реагирует мгновенно: список от кинолога

Оказывается, собаки понимают гораздо больше человеческих слов, чем мы думаем – и некоторые из них вызывают мгновенную реакцию, пишет Рarade.
Четвероногие – это настоящие "маленькие детективы". Они внимательно наблюдают за людьми и учатся через повторение и паттерны.
Кинолог Александра Бассетт рассказала, какие 8 слов сильнее всего привлекают внимание четвероногих.
"Но как невербальные существа, они в значительной степени полагаются на тон голоса, язык тела, мимику и повседневные рутины – часто даже больше, чем на сами слова", – подчеркнула она.
"Иди"
Прогулка – главное событие дня для большинства собак. Это слово подразумевает запахи, движение, новых друзей и исследования. Многие собаки также реагируют на похожие слова: "поводок", "готовы?" и "на улицу".
"Сыр"
Еда – один из самых мощных мотиваторов для собак. Если ваш питомец равнодушен к сыру, замените его арахисовым маслом или собачьим печеньем. Главное – повторение: собака быстро усваивает слова "перекус", "ужин" и даже "завтрак".
"Смотри"
Это слово становится мощным сигналом, если регулярно использовать его во время дрессировки. Собака учится: после этого слова обычно происходит что-то приятное – лакомство или игра. Со временем реакция становится почти автоматической.
"Папа дома" / "Мама дома"
Собаки очень быстро усваивают, что эта фраза означает возвращение любимого человека. Многие из них реагируют еще до того, как открываются двери – просто услышав звук машины или шаги на лестнице.
"Мяч"
Слова, связанные с игрой – "апорт", "мяч", "игрушка" – вызывают у собак настоящий ажиотаж. Они предвещают движение, взаимодействие с хозяином и физическую нагрузку, а это для пса почти как праздник.
"Хороший мальчик" / "Хорошая девочка"
Здесь решает не смысл, а тон. Пес может не понимать слов буквально, но хорошо знает: когда хозяин говорит таким голосом – происходит что-то хорошее. Именно поэтому положительное подкрепление работает так эффективно.
"Поездка"
Для одних собак это лучшее слово в мире – приключение и новые запахи. Для других – тревожный сигнал, потому что ассоциируется с ветеринаром. Реакция зависит от того, куда собаку обычно возят.
"Ванна"
Даже если пес терпеть не может купание, это слово он узнает мгновенно. Животное уже усвоило: оно означает что-то неизбежное – и готовится заранее.
