Кремль выигрывает от войны США с Ираном: переговоры о мире в Украине под угрозой, - NYT

Война в Иране переключила внимание США на Ближний Восток.

Окопная война и интенсивные артиллерийские обстрелы на полях сражений в Украине на первый взгляд мало похожи на войну, которую ведут США и Израиль против Ирана. Однако эти войны показывают, насколько изменились боевые действия за последние годы, пишет The New York Times.

Отмечается, что в обоих случаях страна с более мощной армией оказалась неспособна победить своего противника. Например, российский диктатор Владимир Путин ожидал быстрой победы, но его полномасштабная война против Украины длится уже более 4 лет.

В издании добавили, что президент США Дональд Трамп также обещал американцам, что конфликт против Ирана продлится всего несколько недель. Однако стороны до сих пор не заключили мирное соглашение.

"Как для России, так и для Соединенных Штатов, есть много неоправдавшихся ожиданий в отношении их военных операций", - сказала в разговоре с журналистами Николь Граевски, эксперт по Ирану и России, а также профессор в университете социальных наук Sciences Po.

Асимметричные тактики Украины и Ирана

В издании подчеркнули, что асимметричные тактики помогли как Украине, так и Ирану сдержать более сильного противника. Журналисты считают, что в конвенциональном военном противостоянии у них бы не было шансов.

Иран решил противостоять США, сосредоточившись на ударах по американским союзникам. В издании отметили, что Тегеран вселил страх в государства Персидского залива, запустив дроны по военным базам и энергетическим объектам в Кувейте и Саудовской Аравии. Также Иран продолжает блокировать проход через Ормузский пролив.

Украине же ликвидирует российских военных чиновников и регулярно наносит удары по нефтяным объектам России, которые являются важной артерии российской экономики. В издании добавили, что Украина также использует морские дроны для борьбы с Черноморским флотом ВМФ России.

"Многоуровневые системы датчиков, управляемых ракет и дронов - а во многих случаях и технологии на базе искусственного интеллекта - которые были отточены в Украине и развернуты в Персидском заливе, вероятно, быстро распространятся по всему миру", - заявил в разговоре с журналистами Майкл Кофман, военный эксперт и старший научный сотрудник Программы по России и Евразии в Фонде Карнеги за международный мир.

Он отметил, что в обеих войнах прослеживается появление высокоточного и недорогого оружия. По его словам, теперь почти каждое государство может получить доступ к такому вооружению.

Схожие стратегии нападения

В издании обратили внимание на то, что Иран вскоре после нападения со стороны США и Израиля начал запускать рои дронов в сочетании с баллистическими ракетами. Похожую тактику впервые применила Россия во время полномасштабного вторжения в Украину.

Журналисты напомнили, что еще в 2022 году Иран поставил России ударные дроны Shahed 136, которые россияне использовали для нанесения ударов по Украине. Такие же беспилотники запускает Иран для ударов по странам Персидского залива. Более того, теперь Москва оказывает поддержку Тегерану.

Граевски в разговоре с журналистами отметила сотрудничество между Россией и Ираном в области манипулирования глобальными системами определения местоположения с целью сбить с толку системы наведения врага. Она поделилась, что недавно некоторые суда, связанные с Ираном, вероятно, подделали данные слежения в Ормузском проливе, повторив тактику "теневого флота" российских нефтяных танкеров.

Война в Иране мешает добиться мира в Украине

В издании подчеркнули, что война США против Ирана нанесла ущерб НАТО, расколов администрация Трампа и Европу. Большая часть европейских стран считает, что этот конфликт является незаконным и ненужным.

Также конфликт в Иране вызвал всемирную гонку за энергоресурсами. Это вынудило некоторые страны начать закупать у России незаконные, но доступные нефть и газ.

Кроме того, в издании отметили, что война в Иране мешает мирным переговорам между Украиной и Россией, переключив внимание США на Ближний Восток.

"Я полагаю, что в Кремле пили шампанское, когда президент Трамп начал войну в Иране", - сказал журналистам Даниил Лубкивский, директор Киевского форума по безопасности и бывший заместитель министра иностранных дел Украины.

В издании добавили, что Европа стала для Украины "спасательным кругом" после того, как США практически прекратили поставки оружия. Европейские страны активно закупают американское оружие, а в апреле ЕС выделил кредит в размере 90 млрд евро для Украины.

"Война в Украине по-прежнему остается главным фронтом для Европы. Но война с Ираном не является второстепенным фронтом в том смысле, что она действительно влияет на способность Европы вносить вклад в решение своей первоочередной задачи - а именно, войны в Украине", - заявил Риккардо Алькаро, эксперт Института международных отношений в Риме.

Как долго может продлиться война в Украине

Ранее старший научный сотрудник Фонда Карнеги Майкл Кофман спрогнозировал, как долго продлится война в Украине. Он отметил, что Россия не достигла ожидаемых результатов на фронте и все больше полагается на изнурение Украины посредством массированных ударов по инфраструктуре.

Кофман не исключает, что война в Украине продолжится и в 2027 году. Он подчеркнул, что вероятность того, что Кремль все же пересмотрит свои цели, существует.

