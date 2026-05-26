Вышел трейлер кулинарного байопика 'Тони' об одном из самых влиятельных шеф-поваров в истории

Вышел украинский трейлер комедийного биопика "Тони" (Tony) об американском шеф-поваре, писателе и путешественнике Энтони Бурдене, считающемся одним из самых влиятельных кулинаров в современной истории.

Сюжет фильма охватывает события лета 1976 года, когда 19-летний Тони, мечтающий стать писателем, но получивший отказ от желанного университета, вместо этого соглашается на временную работу в одном из ресторанов морепродуктов. Это лето навсегда меняет его судьбу – он не только находит новое призвание, но и свою первую большую любовь.

Главную роль в фильме сыграл Доминик Сесса ("Оставленные", "Иллюзия обмана 3").

Также в картине задействованы Лео Вудалл ("Нюрнберг", "Бриджит Джонс: Влюбленная в парня"), Антонио Бандерас ("Маска Зорро", "Приключения Паддингтона в Перу", "Хорошая плохая девочка", "Телохранитель жены киллера") и Эмилия Джонс ("Бегущий человек", "Молодость", сериалы "Утопия", "Ключи Локов").

Режиссером фильма выступил Мэтт Джонсон ("Гаденыши", "Операция "Лавина", "БлэкБерри", Nirvanna the Band the Show the Movie) – большинство его предыдущих работ были сняты в стиле псевдодокументалистики.

Как сообщила пресс-служба кинокомпании Adastra Cinema, в украинский прокат фильм выйдет 23 июля 2026 года.

