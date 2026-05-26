Если бы они приехали, то собственными глазами увидели бы, что украинцы сохраняют надежду на США.

Президент США Дональд Трамп хочет выглядеть нейтральным посредником и положить конец войне России против Украины, но его главный переговорщик был в Москве как минимум 7 раз и никогда не был в Киеве.

Как пишет в колонке для The Wall Street Journal (WSJ) научный сотрудник Гудзонского института Ребекка Генрихс, на самом деле команде американских переговорщиков было бы разумно приехать в Киев.

"Им следует понаблюдать за работой центра управления беспилотниками и узнать о предприимчивости и находчивости частных лиц, которые внедряют инновации, адаптируются и делают Украину перспективным местом в свободном мире для ведения бизнеса", - написала она.

Генрихс добавила, что посетив страну, можно увидеть, что обычные украинцы сохраняют надежду на США и на Трампа.

"Посещение страны также ясно показывает, что украинцы защищают свой дом от страны, которая также рассматривает Америку и Запад как врагов", - констатировала аналитик.

В своей колонке Генрихс привела в пример слова госсекретаря США Марко Рубио о том, что Америка не заинтересована, чтобы быть хранителем управляемого упадка Запада и отметила, что российский диктатор Владимир Путин заинтересован именно в ускорении этого упадка.

"Поддержка победы Украины - лучший способ закончить войну, и это соответствует видению Рубио, а не России", - подытожила аналитик.

Переговоры об окончании войны в Украине

В конце зимы переговоры об окончании войны РФ против Украины зашли в тупик и к настоящему времени никаких подвижек не предвидется.

И в Европе и в Украине констатировали, что дело не сдвигается с мертвой точки. Хотя сегдоня госсекретарь США Марко Рубио неожиданно громко заявил, что США хотят сделать все возможное, лишь бы война в Украине закончилась. Он выразил готовность Вашингтона стать посредником в этом деле.

