В Канаде обнаружили месторождение, заполненное доверху 'топливом будущего'

Исследователи уделяют все больше внимания так называемому "белому водороду".

Недавно открытое в Канаде месторождение может способствовать энергетическому переходу и сокращению выбросов углекислого газа без создания дорогостоящей инфраструктуры. Анализ проб показывает, что оно может ежегодно обеспечивать энергией сотни домохозяйств.

Издание Blic пишет, что речь идет о месторождении природного водорода, который уже давно считается одним из самых перспективных видов топлива будущего. При его использовании нет выбросов углекислого газа, а единственным побочным продуктом является вода.

Проблемой остается дорогостоящее и энергоемкое производство чистого водорода, которое до сих пор часто основано на ископаемом топливе. По этой причине исследователи уделяют все больше внимания так называемому "белому водороду", то есть природным запасам, находящимся в земной коре.

Исследователи из Университета Торонто и Университета Оттавы проанализировали пробы, взятые из 35 скважин на глубине до 2,9 километра. В некоторых местах измерения проводились на протяжении более 10 лет, чтобы убедиться, что выбросы водорода остаются на стабильном уровне.

Результаты оказались весьма обнадеживающими. По оценкам, месторождение может обеспечивать около 4,7 миллиона киловатт-часов энергии в год. Этого количества хватило бы для снабжения примерно 400 домохозяйств в течение всего года.

Водород – важная часть энергетического перехода. Исследователи подчеркивают, что это открытие может иметь значение не только для Канады. Если подобные месторождения обнаружат и в других регионах мира, природный водород может стать важным элементом энергетического перехода и сокращения выбросов углекислого газа. Это означало бы, что добыча полезных ископаемых и производство водорода могли бы осуществляться параллельно, без необходимости строительства дорогостоящей транспортной инфраструктуры.

Европейские горы могут скрывать огромные залежи водорода. Новое международное исследование показывает, что Пиренеи и Альпы могут стать ключевыми целями для разведки природного водорода.

Кроме того, команда ученых из Австралии в лаборатории получила водород из морской воды с помощью света и галлия.

