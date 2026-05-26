Остапчуки перед выездом из Украины сыграли тайную свадьбу: первые кадры

Пара давно расписалась, но свадьбу постоянно откладывала.

Известный украинский ведущий Владимир Остапчук и его жена Екатерина, судя по всему, тайно сыграли свадьбу перед переездом в Канаду. В своих соцсетях молодожены засветили первые кадры с торжества и рассекретили локацию.

Как известно, пара давно официально расписалась, но свадьбу откладывала "до лучших времен". В итоге для долгожданного торжества Остапчуки выбрали пятизвездочный загородный дворцово-парковый комплекс для премиум-отдыха и оздоровления, который расположен в селе Стрелки Львовской области, на берегу родникового озера.

На опубликованных в Instagram фото и видео Катерина Остапчук показала свое "не основное" свадебное платье.

Напомним, как писал УНИАН, в начале апреля текущего года стало известно, что семья Остапчуков покидает Украину - пара объявила о переезде в Канаду с маленьким сыном Тимофеем.

"Мой муж – резидент Канады, а еще у него там живут старшие дети, поэтому сейчас переезд туда нам кажется закономерным и логичным. Всем сердцем любим Украину и Киев, но нужно думать не только о себе, но и о Тимофее", - заявляла Катерина Остапчук.

