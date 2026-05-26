В Генштабе рассказали об атаке на НПЗ 'Сызранский': он прекратил работу

Также сообщается о ряде других важных ударов украинских защитников.

"Сызранский" НПЗ в России в результате атаки украинских защитников в ночь на 21 мая остановил свою работу. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Также в Генштабе сообщили о ряде других важных ударов Сил обороны Украины 25 мая, а также в ночь на 26 мая. В частности, был атакован командный пункт противника в населенном пункте Очеретино на временно оккупированной территории Донецкой области. Кроме того, был поражен пункт управления полка в населенном пункте Верхняя Криница подконтрольной РФ части Запорожской области.

Кроме того, сообщается о поражении пунктов управления вражеских БПЛА в районе Нестерянки Запорожской области, а также Новогродовки в Донецкой области. Также в Генштабе сообщили о поражении склада БПЛА и материально-технических средств как в Донецкой области, так и в самом областном центре.

"Линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) "Ярославль" - поражена 25 мая - повреждено оборудование и резервуары. Кроме того, подтверждено поражение 24 мая вражеской радиолокационной станции 1Л125 "Ниобий-СВ", – добавили в Генштабе.

Ранее в Генштабе также сообщали об успешной работе Сил обороны Украины по российскому флоту. В частности, в Новороссийске украинские защитники поразили сторожевой корабль "Пытливый" и ракетный катер на воздушной подушке.

В тот же день сообщалось и об успешном поражении нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае РФ. Этот терминал РФ использует для обеспечения своей армии, и он является одним из ключевых экспортных нефтяных объектов РФ в Черном море.

