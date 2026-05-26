В ISW рассказали, что стоит за новыми угрозами РФ о 'системных' ударах по Киеву

Там напомнили, что РФ начинала свои массированные удары до или после важных переговоров с целью сорвать или затянуть мирный процесс.

Россия пригрозила "системными" ударами по Киеву, чтобы продемонстрировать свою силу после унижения, связанного с трехдневным перемирием 9-11 мая. Также Москва пытается выдать заранее подготовленные ракетно-дроновые удары за "ответ" Украине. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) от 25 мая.

По их мнению, эти угрозы и продолжающиеся атаки являются попыткой скрыть слабость России, особенно после парада в честь 9 мая. Президент РФ Владимир Путин "пытается оправиться от унижения" - Кремлю пришлось фактически запрашивать у Украины разрешение на проведение парада 9 мая.

В ISW отмечают, что российский режим также пытается отвлечь внимание от неспособности защитить Москву и другие города в тылу от ударов украинских БПЛА, а также от растущего экономического и социального недовольства внутри РФ.

Видео дня

Там напомнили, что на фронте российские войска также не имеют значительных успехов, поскольку украинские контратаки, доминирование дронов и удары средней дальности сдерживают их продвижение и увеличивают потери.

Москва утверждает, что ее удары являются ответом на удар Украины по колледжу во временно оккупированном Старобельске Луганской области, однако такое оправдание не соответствует модели поведения Кремля. В отчете ISW подчеркивается:

"Глава МИД РФ Сергей Лавров позвонил государственному секретарю США Марко Рубио, чтобы сообщить ему о российской угрозе в адрес Киева и продолжить продвигать информационную операцию Кремля, ложно представляя Украину и ее европейских союзников как подрывающих мирные усилия".

По мнению экспертов, подобные оправдания неубедительны. В ISW напомнили, что РФ начинала свои массированные удары до или после важных переговоров с целью сорвать или затянуть мирный процесс.

В отчете указано, что Москва не предоставила неопровержимых доказательств того, что украинский удар по Старобельску пришелся исключительно по гражданскому объекту. Киев заявил, что на территории колледжа располагался штаб российского спецподразделения "Рубикон".

В ISW напомнили, что Россия и ранее размещала законные военные цели в гражданской инфраструктуре, стремясь использовать мирное население в качестве "живого щита", подчеркнули

Кроме того, наращивать удары по Киеву Москва начала еще в ночь на 13 мая, сразу после окончания трехдневного перемирия и более чем за неделю до удара по Старобельску.

Эксперты отметили, что Россия не могла подготовиться к масштабной серии ударов за 24-48 часов, речь идет о неделях подготовки к таким атакам.

По их словам, Россия традиционно усиливала удары по Украине, пытаясь отвлечь внимание от своих неудач или украинских успехов, таких как операция "Паутина" летом 2025 года.

Также Москва пытается воспользоваться уязвимостью Украины, в частности глобальным дефицитом перехватчиков для систем Patriot, что затрудняет защиту Киева от ракетных атак, особенно с использованием баллистики.

"Кремль пытается смягчить реакцию Запада, особенно США, на массированные удары по Украине, в частности по столице, ложно представляя это как ответ на единичный инцидент, а не как часть более широкой стратегии и отказа от мирных переговоров", - резюмировали в ISW.

Угрозы РФ

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что общий уровень угроз безопасности со стороны России для Киева и других украинских городов остается таким же, как и в предыдущие годы и месяцы.

В МИД Украины назвали шантажом угрозы России нанести новые удары по Киеву и попыткой запугать иностранных дипломатов.

Вас также могут заинтересовать новости: