В мире стало значительно меньше миротворческих контингентов: в SIPRI объяснили, почему это произошло

По мнению экспертов, дальнейшее развитие этой тенденции может серьезно ослабить систему международного урегулирования конфликтов.

Число военнослужащих, задействованных в международных миротворческих миссиях по всему миру, в 2025 году сократилось до самого низкого показателя как минимум за последние четверть века, сообщает Defense News.

Согласно новому отчету Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), причинами стали геополитическая напряженность, финансовые проблемы и ослабление поддержки многосторонних механизмов безопасности.

По данным исследователей, по состоянию на конец декабря в миротворческих операциях по всему миру участвовали 78 633 международных военнослужащих. Это на 17% меньше, чем годом ранее, и почти вдвое меньше по сравнению с концом 2016 года.

Видео дня

В SIPRI объясняют, что главной причиной сокращения стал финансовый кризис в Организации Объединенных Наций из-за задержек или неуплаты взносов со стороны крупных доноров. Из-за дефицита средств ООН была вынуждена резко урезать расходы на миротворческие миссии, в частности сокращая персонал в крупнейших операциях.

Директор программы миротворческих операций и управления конфликтами SIPRI Яир ван дер Лейн предупредил, что дальнейшее развитие этой тенденции может серьезно ослабить систему международного урегулирования конфликтов. Он отметил:

"Если ситуация будет развиваться в таком же направлении, мир может столкнуться с резким ослаблением многостороннего управления конфликтами и почти полным отстранением таких институтов, как ООН, из-за сочетания финансовых, политических и геополитических факторов".

По словам эксперта, следствием этого могут стать новые конфликты и еще более тяжелые гуманитарные последствия для гражданского населения.

В SIPRI также указывают, что современная система миротворческих операций находится под "серьезным давлением". В частности, негативное влияние оказывают российское присутствие в конфликтах в Африке, политика США при президентстве Дональда Трампа, которая ослабляет многосторонние механизмы, а также нежелание или неспособность Китая и европейских стран полноценно поддерживать международную систему безопасности.

В отчете отмечается, что США в 2025 году приняли "существенные меры" по сокращению финансирования или пересмотру участия в структурах ООН. В частности, Вашингтон выступал за прекращение отдельных миротворческих миссий, включая Временные силы ООН в Ливане (UNIFIL).

Миротворческие операции ООН

По данным SIPRI, на начало июля 2025 года дефицит бюджета миротворческих операций ООН достиг 2 миллиардов долларов. В то же время Генеральная Ассамблея ООН утвердила бюджет миротворческих миссий на 2025–2026 годы в размере 5,38 миллиарда долларов - это самый низкий уровень как минимум за последнее десятилетие.

Хотя именно ООН в 2025 году оставалась главным организатором многонациональных миротворческих операций, обеспечивая 18 миссий и 67% всего развернутого персонала, большинство операций фактически проводили региональные организации и военные альянсы - в общей сложности 34 миссии.

Старший исследователь SIPRI Клаудия Пфайфер Круз отмечает, что региональные структуры зачастую не располагают достаточными возможностями для эффективного миротворчества и сталкиваются с теми же проблемами финансирования и политических противоречий. Она подчеркнула:

"По мере того, как роль ООН в урегулировании конфликтов сокращается, возникает все больший пробел, который альтернативные модели пока не способны восполнить".

Больше всего миротворцев в 2025 году было размещено в странах Африки к югу от Сахары - около 70% от общего количества. Еще 15% приходилось на Ближний Восток и Северную Африку, а 12% - на Европу.

Наиболее масштабными миротворческими миссиями оставались многопрофильная миссия ООН в Центральноафриканской Республике (MINUSCA) и миссия ООН в Южном Судане (UNMISS).

Все десять крупнейших стран-поставщиков военных и полицейских для миротворческих миссий - это государства Глобального Юга. Наибольший вклад внесла Уганда - 4657 военнослужащих. Далее следуют Непал, Бангладеш и Индия, каждая из которых предоставила более 4 тысяч миротворцев.

В SIPRI считают, что сокращение финансирования, урезание бюджета и споры вокруг завершения миссии UNIFIL в Ливане свидетельствуют о постепенном уменьшении роли ООН в глобальном урегулировании конфликтов.

Аналитики также отмечают: хотя финансовые проблемы ускорили сокращение персонала, они не являются единственной причиной кризиса. Геополитические разногласия и сложные переговоры в Совете Безопасности ООН все больше затрудняют как поддержку действующих миссий, так и запуск новых миротворческих операций.

Миротворцы в Украине

Как писал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что размещение миротворческого контингента от союзников, если будет соответствующее решение, должно быть как можно ближе к линии боевых действий. Франция и Великобритания, по словам Зеленского, могут выделить по бригаде - до 5 тысяч человек. Тогда говорилось, что есть сигналы и от других государств, которые готовы усилить Украину своим контингентом.

Вас также могут заинтересовать новости: