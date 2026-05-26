Молодежь может вернуться в Украину после учебы, но депопуляция неизбежна, – Либанова

Украинцы, которые уехали за границу на учебу, могут вернуться после получения образования. Об этом заявила директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова в интервью Новини.LIVE.

"Практически все, кто выезжал из молодежи в этом именно контингенте, они выезжали для того, чтобы там учиться", – сказала Либанова.

По ее словам, молодежь может увидеть, что привлекательные рабочие места в других странах не всегда им доступны.

"Они могут закончить, получить там высшее образование. Увидеть, что классные рабочие места не для них. Молодежь может вернуться в большем количестве, чем люди старшего возраста, которые могут решить уже как-то там жить", – отметила социолог.

В то же время Либанова подчеркнула, что даже возвращение всех украинских мигрантов не остановит сокращение населения, ведь в Украине высокая доля людей старшего возраста и низкая рождаемость.

"Даже если мы вернем все 5 млн, даже если мы туда добавим еще миллион тех, кто уехал раньше по разным причинам, то все равно депопуляция неизбежна. У нас очень старое население", – резюмировала она.

Как сообщал УНИАН, ранее Либанова заявила, что Украине из-за нехватки рабочей силы придется столкнуться с привлечением трудовых мигрантов, поэтому государство должно проводить взвешенную и контролируемую миграционную политику. По ее словам, обычно иммигранты не конкурируют с местной рабочей силой.

Она отметила, что мигранты обычно заполняют ниши, которые являются вакантными. Например, в странах Европы очень много мигрантов работают на вывозе мусора, дворниками, уборщиками, на что местное население не очень соглашается.

