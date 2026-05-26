Завтра непогода накроет Украину: синоптик Диденко рассказала, когда похолодает

Впрочем, с началом лета погода улучшится, пообещала Диденко.

В среду, 27 мая, всю территорию Украины накроет сильный ветер с дождями, а с четверга ожидается похолодание.

Такой прогноз погоды озвучила синоптик Наталья Диденко в соцсети. "В среду в Украине повсеместно будет сильный ветер со штормовыми порывами", – написала синоптик и призвала граждан быть осторожными.

Специалист добавила, что завтра территорию Украины пересечет атмосферный фронт, поэтому практически повсеместно завтра пройдут дожди и погода будет влажной.

Температура воздуха на юге и юго-западе составит +25...+28 градусов. В Харьковской, Полтавской, Сумской и Луганской областях температура воздуха днем составит +17...+21 градус, на остальной территории будет +20...+23 градуса.

В Киеве 27 мая ожидается ветреная погода со штормовыми порывами северо-западного ветра до 15-20 м/с, предупредила синоптик.

"Завтра в столице дождь и +21 градус", – добавила она.

Что касается погоды на четверг, 28 мая, синоптик сообщила, что с этого дня в Украине ожидается похолодание. Днем будет всего +12...+18 градусов.

"В начале июня теплая погода восстановится", – поделилась прогнозом синоптик.

Сегодня в комментарии УНИАН синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит рассказал, что в пятницу, 29 мая, в Украине и Киеве пройдут кратковременные дожди. "Температура будет довольно прохладной: ночью в пределах 5-12 градусов, а днем – 13-19 градусов", – отметил синоптик.

