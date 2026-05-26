В деревне, где живут всего 120 человек, возводят самую высокую статую Девы Марии в Европе

Сообщается, что монумент будет выше знаменитой статуи Христа в Рио-де-Жанейро.

В польской деревне Конотопы, где население всего 120 человек, достраивают 55-метровую статую Девы Марии – будущую самую высокую в Европе. Освящение памятника запланировано на 15 августа этого года, пишет Ziare.com.

Проект заказал местный бизнесмен Роман Каркосик вместе с женой. По словам главы деревни Мечислава Гребицкого, строительство стало для местных жителей полной неожиданностью.

Когда статую завершат, она превзойдет сразу два известных монумента: статую Христа Спасителя в Рио-де-Жанейро высотой 38,5 метра и польский памятник Христу Царю в Свебодзине – 52,5 метра вместе с курганом.

Внутри короны Девы Марии обустроят смотровую террасу с панорамным видом на окружающие озера и леса.

Местные власти надеются, что статуя превратит Конотоп в важный паломнический и туристический центр. Гребицкий не видит в этом угрозы для окружающей среды.

"Окружающая среда здесь не загрязнена. Рядом нет промышленности. Ты можешь отдохнуть, дышать и купаться в чистой воде озер. Это точно будет замечательная достопримечательность для туристов", – сказал он.

Местные жители в целом поддерживают проект.

"Для жителей и местных, для всех верующих это, безусловно, очень позитивный момент", – отметил один из них.

Стоит уточнить: в мире есть более крупные сооружения Девы Марии – в частности, 98-метровый алтарь на Филиппинах. Однако Конотоп претендует на звание самой высокой именно классической скульптуры Девы Марии в Европе.

