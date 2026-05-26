В Китае прокомментировали угрозы России о массированных ударах по Киеву

Китайское Министерство иностранных дел в ответ на угрозы Москвы нанести массированные удары по Киеву призвало "соответствующие стороны" воздержаться от эскалации боевых действий. Об этом пишет "Укринформ".

"Позиция Китая в вопросе украинского кризиса (так в КНР официально называют российскую войну против Украины) последовательна и четка. Мы считаем, что только диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным способом урегулирования конфликта", - заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя новые угрозы Москвы об эскалации войны в Украине массированными ракетными ударами по Киеву.

Отмечается, что дипломат, как уже стало традицией, выступила с абстрактным призывом ко всем сторонам воздерживаться от усиления боевых действий и возобновить переговорный процесс.

"Мы призываем соответствующие стороны совместно приложить усилия для скорейшего прекращения эскалации и создания условий для возобновления диалога и переговоров", - заявила она.

Важно, что на уточняющий вопрос о том, поддастся ли Китай российскому шантажу и эвакуирует ли дипломатов своего посольства из Киева, пресс-секретарь не ответила ни утвердительно, ни отрицательно.

Новые угрозы РФ

В отчете Института изучения войны заявили, что Россия пригрозила "системными" ударами по Киеву, чтобы показать свою силу после унижения, связанного с трехдневным перемирием 9-11 мая. Также Москва пытается выдать заранее подготовленные ракетно-дроновые удары за "ответ" Украине.

