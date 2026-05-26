После атак на Украину: Запад предупреждает о рисках участия Беларуси в войне

По словам Андрея Сибиги, Украина последовательно проводит различие между режимом, втянувшим Беларусь в российскую агрессию, и белорусским народом.

Лидер белорусской оппозиции в изгнании Светлана Тихановская посетила Киев в понедельник после того, как в украинской столице убирали последствия крупнейшей в этом году атаки РФ. В то же время мировые лидеры внимательно следили за тем, какую поддержку белорусское правительство готово оказать России в ее полномасштабном вторжении. Об этом пишет Associated Press.

"На прошлой неделе Россия и ее союзник Беларусь провели совместные ядерные учения, а президент Украины Владимир Зеленский в последние дни предупредил, что Беларусь может стать плацдармом для России для открытия нового фронта на севере Украины. Во время вторжения Москвы 24 февраля 2022 года часть российских войск вошла на территорию Украины с территории Беларуси", - напомнили в материале.

Еще одной причиной для беспокойства стало то, что в воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с белорусским диктатором Александром Лукашенко по поводу войны в Украине - это был их первый разговор с начала вторжения.

Россия предупреждает о новых "системных ударах"

В то же время Министерство иностранных дел России заявило, что Киев ждут новые "системные удары". В ведомстве призвали иностранных граждан, а именно членов дипломатических миссий, как можно скорее покинуть город, а жителям посоветовали держаться как можно дальше от военных и правительственных объектов.

В министерстве подчеркнули, что смертельный удар украинского дрона по общежитию колледжа в Старобельске стал "последней каплей". В то же время в Украине заявили, что Киев поражал только цели, поддерживающие вторжение РФ.

"Россия зашла в тупик на поле боя, поэтому терроризирует Украину целенаправленными ударами по центрам городов", - написала в X Кая Каллас, верховный представитель ЕС по иностранным делам, после атаки, произошедшей в выходные и приведшей к гибели двух человек и повреждению зданий в столице Украины.

Страны пристально следят за Беларусью

Во время телефонного разговора с Лукашенко Макрон "подчеркнул риски для Беларуси, связанные с тем, что она позволяет втянуть себя в агрессивную войну России в Украине", рассказал AP помощник президента в кабинете французского лидера, высказавшийся на условиях анонимности.

Кроме того, Макрон разговаривал в воскресенье с Зеленским.

"В лаконичном сообщении, опубликованном пресс-службой президента Беларуси, говорится, что разговор с Макроном состоялся "по инициативе французской стороны", и лидеры обсудили "региональные вопросы" и отношения Беларуси с ЕС и Францией", - процитировали журналисты.

В то же время лидер белорусской оппозиции Тихановская во время своего первого визита в Киев заявила агентству Associated Press, что "режим Лукашенко хорошо знает, что нужно сделать для улучшения отношений с Европейским Союзом, но этого не происходит. Вместо этого - гибридные атаки, ядерный шантаж и угрозы всему региону".

Во время выступления после встречи с украинскими чиновниками в Киеве Тихановская подчеркнула, что "Украина защищает не только свою независимость, но и право наших народов жить без имперской диктатуры, без насилия и страха".

"Я убеждена, что победа Украины откроет путь к свободе Беларуси", - сказала она.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, который находился рядом с Тихановской, отметил, что "Украина последовательно проводит различие между режимом, втянувшим Беларусь в российскую агрессию, и белорусским народом", подчеркнув, что "мы ценим вклад белорусских волонтеров, журналистов, правозащитников и активистов, которые борются за свободу - и нашу, и вашу".

Беларусь и война в Украине - последние новости

Ранее военный эксперт Павел Нарожный ответил на вопрос, способна ли Беларусь на прямое наступление против Украины.

"Это просто бессмысленно с их точки зрения, хотя недооценивать Герасимова все же не стоит", - сказал он.

В то же время Нарожный спрогнозировал и другие возможные варианты развития событий.

"А вот другой сценарий - абсолютно реальный. Я имею в виду просто скопление войск. Они завезут туда условно 50–60 тысяч, и мы не сможем не реагировать на эту ситуацию", - подчеркнул эксперт.

Также Лукашенко сказал, когда Беларусь вступит в войну против Украины.

"Что касается его (Владимира Зеленского - УНИАН) заявлений о том, что Беларусь будет втянута в войну, я только что сказал: будет втянута только в одном случае - если на нашу территорию будет совершена агрессия", - сказал Лукашенко, не уточнив, однако, что именно подразумевается под "агрессией".

