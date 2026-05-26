Эксперт объяснил, почему Россия боится бить'Орешником' по Киеву

Угрозы России об увеличении количества ударов по Киеву и упоминания о международном праве свидетельствуют о том, что дела у них идут "очень плохо". Такое мнение высказал Павел Нарожный - основатель благотворительной организации "Реактивная почта", военный эксперт в эфире Radio NV.

"Это значит, что у них там горят НПЗ. Это значит, что наши удары по их энергетике, по их ВПК очень болезненны. И они делают все для того, чтобы нас напугать. Это стандартная тактика Путина. Всегда поднимать ставки. Идет игра, он повышает ставки для того, чтобы запугать своего оппонента, нас в данном конкретном случае", - говорит Нарожный.

Он добавил, что сейчас РФ способна нанести еще несколько подобных ударов, как это было в ночь на 24 мая. В частности, эксперт отметил, что РФ способна и в дальнейшем производить для этого "Шахеды", крылатые и баллистические ракеты. В то же время возникают вопросы относительно повторного применения "Орешника".

"Мы видим, они боятся бить им по Киеву. Это не оружие точечного поражения. Это оружие, которое охватывает довольно большую территорию и оно неточное. Поскольку эти боеприпасы раскрываются на большой высоте и они могут ударить по чему угодно. По посольству Китая, США, по дипломатам, гражданам, которые являются представителями американских компаний и находятся в городе Киев", - добавил Нарожный.

Он отметил, что заявления РФ о предстоящих ударах являются запугиванием украинцев. Эксперт пояснил:

"Будет ли такой удар? Более чем уверен, что будет. Будут и баллистические ракеты. Все прекрасно знают о наших проблемах с боеприпасами к Patriot. Будут массированные атаки "Шахедами". Поэтому что нужно делать нам, простым гражданам, - это готовиться. Нужно иметь запасы воды, минимальные аварийные рюкзаки и реагировать на сигналы воздушной тревоги".

Напомним, ранее Минобороны РФ заявило о планах наносить "системные удары" по объектам ВПК в Киеве. Там, в частности, обвинили Украину в якобы "кровавой атаке" по учебному корпусу и общежитию в оккупированном Старобельске Луганской области, а также в нарушении Женевских конвенций, Конвенции о правах ребенка и т. д.

В украинском МИД отреагировали на это заявление, отметив, что общий уровень угроз безопасности со стороны РФ как для столицы, так и для других городов остается на том же уровне, что и в предыдущие годы. Там также напомнили, что Москва уже более 4 лет применяет против украинской столицы все имеющиеся у нее средства поражения.

