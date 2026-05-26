Украину могли атаковать два 'Орешника': в ISW раскрыли, что произошло со вторым

Аналитики предполагают, что Россия могла запустить две баллистические ракеты, однако часть из них вышла из строя еще до достижения целей.

Россия могла запустить две баллистические ракеты средней дальности"Орешник" по Украине во время ночной атаки 24 мая. Одна из ракет могла выйти из строя и упасть на временно оккупированной территории Донецкой области, сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Украинские OSINT-исследователи 25 мая обнародовали видео, которое может свидетельствовать о запуске второй ракеты. На записи якобы видно падение шести суббоеприпасов.

Отдельные источники предполагают, что ракета могла упасть вблизи оккупированных Авдеевки или Ясиноватой – примерно в 40 километрах от линии фронта.

Если эта информация подтвердится, это будет означать, что значительная часть применений "Орешника" могла заканчиваться техническими сбоями еще до поражения целей.

По подсчетам украинского проекта "АрмияInform", комбинированный удар России 23–24 мая мог стоить около 361 миллиона долларов. Из этой суммы примерно 50 миллионов долларов приходится на одну ракету "Орешник".

В случае подтверждения второго запуска общая стоимость атаки могла вырасти до около 411 миллионов долларов.

Напомним, в ночь на 24 мая Россия применила около 90 ракет и 600 дронов различных типов. Пуски осуществлялись, в частности, с полигона Капустин Яр.

В сети также распространялись сообщения о двух запусках "Орешника" – один с попаданием в район Белой Церкви, другой якобы упал на оккупированной Донецкой области. В то же время в Воздушных силах Украины заявили, что официально подтверждается только один запуск ракеты по Киевской области.

Авиационный эксперт Богдан Долинце считает, что удар россиян ракетой "Орешник" по Украине имел скорее психологическую цель, чем военный смысл.

