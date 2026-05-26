+40°C – это норма: жительница Египта рассказала, как справляться с адской летней жарой

Экстрмальной жарой даже можно наслаждаться, если правильно себя к ней подготовить.

Несмотря на то, что летом в Египте обычно очень жарко – дневные температуры довольно часто превышаю +40 градусов, украинские туристы все чаще выбирают это направление для летнего отпуска. Однако чтобы не навредить при такой жаре здоровью, нужно соблюдать ряд важных правил.

Британская журналистка Тамара Дэвисон, живущая в Египте, в своем блоге для The independent дала туристам несколько полезных советов, как справиться адской летней жарой. К слову, эти советы могут пригодиться и жителям Украины, где также летом порой бывает невиносимо жарко.

"Египет, родина залитых солнцем пирамид и бескрайних золотых пустынь, предлагает уникальный и, безусловно, захватывающий образ жизни. Однако в такую ​​невыносимую жару температура может диктовать вашу повседневную жизнь и даже самые простые задачи будут казаться сложными", – предупреждает она.

Тамара рассказывает, что она живет в Дахабе на побережье Синайского полуострова, в часе езды от Шарм-эль-Шейха. Однако ее прошлый опыт преодоления жары в Иордании, Мексике, Австралии и Индии также научил ее правилам жизни в экстремальной жаре.

"Очевидно, что потенциальные опасности высоких температур, такие как тепловой удар и обезвоживание, требуют дополнительных мер предосторожности. Помимо пребывания в тени, вот мой личный опыт выживания – и, по сути, наслаждения – жизнью в условиях экстремальной жары", – продолжает она.

Неспешный темп жизни

По словам Тамары, жизнь в стране, где +40°C это норма, означает, что придется просыпаться рано и поздно ложиться. Например, физические упражнения лучше всего проводить на рассвете, а вечерние встречи обычно начинаются (и заканчиваются) гораздо позже захода солнца.

Она вспоминает, что после лондонского темпа жизни ей поначалу было трудно смириться с тем, что в жарких странах все замедляется около полудня. Но ей все же пришлось корректировать свой ритм, чтобы избежать истощения.

"Регулярные перерывы и сиеста в подавляющем большинстве приветствуются в жарких странах. Даже сами движения должны быть более расслабленными в жаркую погоду, что требует удивительно осознанных усилий. Приняв более медленный, более увлажненный образ жизни, я лучше контролировала свой уровень энергии, чувствовала меньше усталости и могла действительно наслаждаться погодой. В сочетании с регулярными купаниями в океане, жизнь в жару – это баланс и умение прислушиваться к потребностям своего тела", – добавляет эксперт.

Регидратационные пакетики всегда спасают

При этом она осознала, что экстремальная жара не обязательно должна сопровождаться экстремальным холодом – питьем ледяной воды, принятием холодного душа или включением кондиционера на полную мощность.

"Забудьте об этом. Шокирующие воздействия на организм не обязательно помогут достичь желаемого эффекта. Когда дело доходит до борьбы с экстремальной жарой, регидратационные пакетики – это спасение. Эти маленькие пакетики с питательными веществами легко доступны в любой аптеке и могут быть добавлены в вашу бутылку с водой всякий раз, когда вы чувствуете обезвоживание. Это простое и эффективное решение помогает мне чувствовать себя более подготовленной к жаркой погоде и вселяет уверенность в том, что я могу помочь и друзьям, которым может понадобиться небольшая поддержка", – отметила она.

Также она советует замораживать виноград и ягоды, а также электролитные напитки в формочках для льда для вкусного и питательного перекуса в жаркий день.

Все виды защиты

Тамара призывает хорошо продумывать свой летний гардероб, ведь правильная одежда в жаркую погоду помогает оставаться в прохладе – для борьбы с потливостью и регулирования температуры тела идеально подходят светлые льняные наряды. Также полезно будет иметь при себе шаль или саронг.

Кроме того, по ее словам, во время необходимо иметь под рукой набор защитных средств и аксессуаров: шляпа от солнца, солнцезащитный крем, солнцезащитные очки, веера и натуральные охлаждающие масла.

В то же время она предупреждает, что не стоит злоупотреблять кондиционерами, которые обычно удаляют влагу из воздуха в комнате, но это также может раздражать носовые пазухи и приводить к насморку.

"Я стараюсь ограничивать использование кондиционера, а также приобрела аромадиффузор, чтобы немного увлажнить помещение (и добавить приятный аромат). Те, у кого нет кондиционера, я вас понимаю. Однако, создание приятного сквозняка и развешивание прохладного влажного полотенца в дверных проемах тоже помогает", – говорит Тамара.

В целом же она уверена – хотя экстремальная жара является делом опасным, принятие необходимых мер предосторожности и прислушивание к потребностям своего организма является лучшим способ провести лето без стресса и получить максимум удовольствия от жары.

Отдых в Египте – другие полезные советы

