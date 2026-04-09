Россияне продвинулись в двух областях Украины, - DeepState

В обоих случаях противник взял под контроль часть "серой зоны".

Российские оккупанты продвинулись в Харьковской и Донецкой областях. Об этом сообщают аналитики DeepState.

По их данным, враг, в частности, добился успехов возле Песчаного, которое расположено к юго-востоку от Купянска. Согласно обновленной карте, оккупанты взяли под контроль часть населенного пункта.

Также враг продвинулся в районе Родинского, расположенного севернее Мирнограда. На карте видно, что враг взял под контроль территорию в северном районе города.

Видео дня

Ситуация на фронте – важные новости

Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что РФ ставит перед собой цель создания буферной зоны в Днепропетровской области. В то же время Силы обороны, по его словам, продолжают наступательные действия на Александровском направлении. Он отметил, что украинские защитники уже освободили 480 кв. км территории.

В то же время заместитель руководителя Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса ранее заявил, что РФ в 2026 году планирует и в дальнейшем сосредотачивать свои ресурсы на захвате Донецкой области. При этом, по его словам, Россия планирует также создание буферной зоны, в частности в Винницкой области. В целом он отметил, что у Москвы есть "амбициозные планы" на этот год, однако ресурсов для их реализации у врага нет.

Между тем аналитики DeepState ранее сообщали о других продвижениях РФ в районе Покровска. По их данным, враг добился успехов в районе Гришино и вблизи Котлино в этом регионе.

