Можно есть вместо бананов: назван фрукт, который улучшает память и здоровье кишечника

Этот фрукт богат питательными веществами, которые могут благотворно влиять на работу пищеварительной системы.

Банан считается полезным фруктом для здоровья человека, однако есть и другие, которые стоит есть. Речь идет о грушах, которые не только поддерживают работу кишечника и сердца, но и могут положительно влиять на концентрацию внимания. Об этом пишет Teraz Gotuje.

Груши прекрасно вкусны в сыром виде, однако также хорошо подходят для десертов, салатов или консервов. Кроме того, их можно запекать, варить, сушить или добавлять в пикантные блюда.

Также груши богаты питательными веществами, которые могут положительно влиять на работу пищеварительной системы, сердца и мозга.

Почему стоит есть груши?

Груши - легкие и не слишком калорийные фрукты. В 100 граммах содержится примерно 55–60 ккал, поэтому они могут быть хорошим выбором для людей, которые следят за своей диетой.

"В то же время они содержат много ценных питательных веществ. Одним из самых важных являются пищевые волокна. Груши содержат их немало, особенно в кожуре. Они поддерживают нормальную работу кишечника, помогают регулировать ритм стула и способствуют развитию полезной кишечной микрофлоры. Благодаря этому фрукты могут быть полезны при запорах и поддерживать здоровье всего пищеварительного тракта. Более того, они помогают снижать слишком высокий уровень холестерина в крови", - добавляют в материале.

Также это источник витаминов и минералов. Груши содержат витамины С, К и витамины группы В, которые участвуют во многих метаболических процессах. Витамин С укрепляет иммунитет и способствует синтезу коллагена, что положительно влияет на здоровье сосудов, ускоряет заживление ран и повышает эластичность кожи.

"Они также являются источником йода, важного для нормального функционирования щитовидной железы, и калия, который обеспечивает правильную работу сердца и поддержание нормального артериального давления. В фруктах также содержатся антиоксиданты, которые помогают нейтрализовать свободные радикалы и снижают риск многих болезней цивилизации. Они также могут способствовать работе мозга. Рацион, богатый грушами, может улучшать память и замедлять старение нервной системы", - утверждается в публикации.

В свою очередь, у некоторых людей груши могут вызывать вздутие живота или дискомфорт в пищеварительном тракте, ведь они содержат много клетчатки.

"Осторожность следует соблюдать людям с синдромом раздраженного кишечника или тем, кто придерживается диеты с низким содержанием FODMAP. Стоит также помнить, что фрукты - хоть и полезны - содержат природные сахара, поэтому их лучше всего употреблять в умеренных количествах", - предупредили в материале.

