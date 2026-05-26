The Wall Street Journal заявил об угрозе европейской экопошлины CBAM для украинской металлургии

Издание The Wall Street Journal написало статью о том, что из-за введения европейской экологической пошлины CBAM Украину ожидает резкое сокращение экспорта стали в ЕС. Кроме того, эта пошлина несет серьезные риски для украинской промышленности и обостряет противоречия между европейской климатической политикой и поддержкой Украины во время войны.

В публикации отмечается, что CBAM уже стал "все большим источником напряжения" для Киева: из-за нового механизма украинские производители начинают терять европейский рынок - ключевой для металлургии после полномасштабного вторжения РФ.

Министр экономики Украины Алексей Соболев в комментарии WSJ заявил, что "CBAM и война не очень совместимы". По его словам, из-за дополнительных расходов и неопределенности европейским покупателям все проще переориентироваться на других поставщиков. При этом Украина является крупнейшим поставщиком товаров, подпадающих под действие CBAM, в ЕС в физических объемах - прежде всего стали и цемента.

Издание указало, что Еврокомиссия в своих оценках прогнозировала минимальное влияние механизма на украинскую экономику - всего минус 0,01% ВВП к 2035 году. Однако украинская сторона назвала эти оценки нереалистичными: по словам Соболева, потенциальные потери могут достичь 6,5% ВВП за десять лет.

По данным Европейской сталелитейной ассоциации, которые приводит WSJ, в первом квартале 2026 года экспорт готовой украинской стальной продукции в ЕС уже сократился на 17% в годовом исчислении, а поставки длинномерного проката упали почти на две трети. Из-за проблем с верификацией стоимость CBAM для одной тонны стали из Украины может достигать €98, тогда как для американской стали - всего около €15. Ситуацию дополнительно осложняет решение ЕС с июля почти вдвое сократить беспошлинные квоты на импорт стали. Это будет означать еще большее увеличение затрат для украинских производителей.

Генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков в комментарии изданию заявил, что без адаптации механизма CBAM он станет "убийственным" для украинской металлургической и ферросплавной промышленности.

"Мы выступаем за поэтапное и реалистичное решение, которое отражало бы условия военного времени и позволило бы производителям выжить, модернизироваться и декарбонизироваться до того, как они будут полностью подпадать под действие CBAM", - сказал Рыженков.

The Wall Street Journal также обратил внимание, что Украина не просит полной отмены CBAM - Киев поддерживает политику декарбонизации и работает над собственной системой торговли выбросами. Однако украинская сторона настаивает на необходимости переходного периода и специального подхода для страны, ведущей полномасштабную войну.

Эксперты, опрошенные изданием, отмечают, что ситуация Украины может подпадать под положения CBAM о форс-мажоре из-за разрушения инфраструктуры, проблем с энергетикой и постоянных боевых действий.

Ранее депутаты Европарламента также призвали Еврокомиссию пересмотреть подход к применению CBAM в отношении Украины и учесть исключительные условия военного времени при принятии решений о квотах и углеродных платежах.

