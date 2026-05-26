От Европы до Азии: эти невероятные места хотят видеть больше туристов этим летом

В мире еще есть места, готовые с радостью открыть свои двери для отдыхающих.

Пока некоторые популярные туристические направления мира делают все возможное, чтобы избавиться от массовых туристов, другие наоборот хотят видеть больше гостей.

Издание о путешествиях Travel Off Path назвало семь замечательных мест в мире, которые с радостью открывают свои двери для отдыхающих в этом году.

Рига, Латвия

Этот прекрасный город в стиле модерн, прозванный "Парижем" Балтии, до сих пор ждет, когда его откроют для себя туристы. При этом он также предлагает легкий доступ к соседним странам, таким как Эстония и Литва.

Кипр

Хотя этот солнечный остров в Средиземноморье позиционируется как место отдыха в Европе, географически он всегда был несколько неопределенным – находясь на перекрестке Европы и Ближнего Востока. Однако поскольку последний сейчас вызывает опасения у туристов, Кипр отчаянно пытается убедить их, что здесь безопасно.

Гернси

Этот малоизвестный остров в Нормандии в проливе Ла-Манш, часто ассоциируемый с Великобританией, на самом деле не является частью страны – это самоуправляемая коронная зависимая территория. И хотя здесь вроде как и хотят видеть туристов, готовых открыть для себя местные средневековые замки, тихие пляжи, тропы вдоль скал и сказочные портовые города, на их пути встает бюрократия – чтобы попасть туда, нужно получать отдельное разрешение.

Даллас, США

Этот техасской город ассоциируется с одним из самых загруженных аэропортов мира, однако Даллас хочет, чтобы туристы не ограничивались им только как пересадочным узлом. Благодаря магазинам мирового класса, бесчисленным ресторанам, шикарным отелям и очаровательным пригородам, у него грандиозная цель – привлечь внимание туристов как конечная цель поездки.

Тринидад и Тобаго

Этот райский уголок в Карибском море пока что находится на стадии развития и активно занимается маркетингом, надеясь, что путешественники захотят открыть для себя этот уединенный островной уголок. И хотя там все еще есть определенные проблемы с безопасностью, меньшее количество туристов, живописные пляжи, впечатляющие водопады и яркая культура могут сделать свое дело.

Парагвай

Внутренние районы Южной Америки часто упускаются из виду – и Парагвай, уже завоевавший популярность в сообществе цифровых кочевников, хочет большего. Как и в Тринидаде и Тобаго, туристическое управление страны проводит мировое турне, продвигая свою родину, чтобы привлечь не только соседние страны. Здесь есть удивительно красивые золотистые пляжи на берегах рек в практически неизвестных городах, а еще ситуация с безопасностью намного лучше, цем в целом на континенте.

Тимор-Лешти

Это небольшое государство в Юго-Восточной Азии серьезно хочет стать конкурентом переполненному туристами индонезийскому Бали. Восточный Тимор предлагает то же, что путешественники когда-то искали на Бали – дикие, почти первобытные пляжи, пышные горы, богатую культуру и чувство первооткрывателя – только без шумных пляжных клубов, толп инфлюенсеров и однообразия, которые теперь так характерны для самого известного острова Индонезии.

